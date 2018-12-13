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      Почему серьезные проблемы в Украине уже стали тенденцией

      Грани правды 142 Читати новину українською

      Все чаще ловишь себя на мысли, что не о чем писать. Не потому, что ничего не происходит – с этим, как раз, все в порядке. Зрада и перемога шагают рука об руку по стране. Можно без лишних проблем торговать эмоциями – складывая гирьки на ту чашу весов, которая ближе.

      Но при этом все основные тенденции уже разложены по полочкам.

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      Виктор Медведчук выкупил телеканал? Ничего нового. Повестку реванша обрабатывают плотно и упорно – капитализируя усталость и разочарование. Те, кто работают на пророссийские медиа объявят себя оппозицией и продолжат называть себя журналистикой. Не задумываясь о том, из какого кармана им платят за контент. 

      Украина вышла из СНГ и разрывает "большой договор о дружбе" с РФ? Было бы неожиданностью в 2013 году. Сегодня – закономерный итог вторжения, разве что запоздавший на три года. В эту же копилку – новая символика армии, взаимные санкции и обрубание ниточек.

      Коррупционные скандалы? Было бы странно, если бы их не было. Страна с рождения живет в ситуации, когда коррупция – основа социального договора. "Коллективное благо принадлежит тому, кто его отжал". Кто-то отжал завод. Кто-то – место во дворе под гараж. Мы слышим о ней чаще лишь потому, что замочная медиаскважина превратилась в распахнутую настежь медиадверь.

      Запад замыкается на своих проблемах? Тоже не новость. Усталость от перемен по всему миру приводит к власти тех, кто торгует повесткой вчерашнего дня. В которой рука об руку идут изоляционизм, национализм и сиюминутная меркантильность. Лицо американских республиканцев уже не Маккейн, а Трамп. Лицо Польши – не Туск, а Качинский. Наши вызовы лишь совпали с эпохой вызовов на коллективном "западе". И нам впору учиться в Европе не только тому, "как надо", но и тому, как "не стоит".

      Реформы идут с переменным успехом и регулярными откатами? А кто обещал, что будет иначе? Государство было приватизировано не нами. Люди, которые отжали себе сферы и отрасли приложили немало сил для установления этого статус-кво. Почему они вдруг должны добровольно капитулировать перед общим интересом ценой своего персонального?

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      Реванш популистов? Закономерная история для бедной страны, соскучившейся по стабильности. Спрос на гомеопатию одинаков – что в политике, что в медицине. Кровь, пот и слезы сегодня не в чести. Все хотят быстро, безболезненно и недорого. Последствия спроса давно описаны – но кого это волнует.

      Украина делится на тех, кому она нужна и тех, кому нет. А те, кому она нужна, делятся на тех, кто готов вкладываться в этот процесс и тех, кто ждет, что ему построят страну. В нашей реальности почти не осталось неожиданного. К зиме 2013 года нам казалось, что мы знаем о стране все. Каждый участок повестки был аккуратно вскопан и многократно изучен. Майдан сдернул занавес – и оказалось, что новая повестка как некопанная целина расстилается до самого горизонта.

      Можно было писать о чем угодно. Все было новым и незнакомым. Люди. Война. Отношения. Ревизия истории. Символы. Самоощущение. И следующие четыре года мы занимались тем, что заново формулировали себя и страну. В общих чертах этот процесс завершен. Рецепты победы и поражения, вызовы и риски – если в 2015 года описать Украину было явной непростой задачей, то в 2018 года с этим более или менее все ясно. У нас есть тысячи способов проиграть. И совсем немного способов добиться успеха. Наша новая стабильность – это нестабильность.

      Автор: Павел Казарин
      Теги: Новости России Новости Украины Коррупция Виктор Медведчук Видеоблоги Грани правды
      Источник: 24 канал
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