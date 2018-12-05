Как развитие Украины зависит от того, кто окажется в руководящем кресле

От того, какие игроки окажутся на украинском олимпе в ближайшие годы, зависит то, какие связи появятся в украинском обществе. От конкретных фамилий будет зависеть система завтрашнего дня. Та самая, которая затем будет себя воспроизводить.

Мы часто жалуемся на то, что в украинской политике фамилии важнее принципов. Но порой кажется, что сегодня мы на это обречены.

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Социологи Джон Педжетт и Уолтер Пауэлл изучали примеры разрушительных изменений в политических и биологических системах. Они изучали финансовые рынки, коралловые рифы, инновационные кластеры и в итоге пришли к общему выводу. В краткосрочной перспективе игроки создают связи, в долгосрочной перспективе связи создают игроков.

Мы часто жалуемся на вождизм украинской политики. Но историческая логика в том, что в переломные моменты истории самые разные страны на этот самый вождизм обречены. Собственно, мы как раз внутри того процесса, что описали Педжетт и Пауэлл.

Монументальность старых правил ослаблена Майданом и войной. Тех самых правил, в рамках которых Украина играла в многовекторность, сидела на двух стульях и пыталась объявить выбором – отсутствие выбора. Огромное количество формальных и неформальных связей, определявших правила игры внутри страны и во взаимоотношениях с соседями, канули в небытие.

Страна оказалась в самом настоящем пограничье. Новые правила лишь рождаются – и их сложно назвать отлитыми в граните. А потому вектор движения страны целиком зависит от того, кто получит парламентско-президентский мандат в следующем году. В подобной ситуации удельный вес личности в истории оказывается довольно значимым. К сожалению.

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Потому что нет ничего более зыбкого, чем ситуация, когда судьба всего зависит от персональных характеров и фобий, стереотипов и предрассудков. Каким-то странам везет – и национальных лидеров затем печатают на национальной валюте. Каким-то нет – и в эти страны затем не ездят даже на отдых.

Эксцентрика Дональда Трампа неспособна разрушить американскую политическую систему. Да, он ее успешно расшатывает, подрывая доверие к институтам, но разрушить их в одночасье не под силу даже ему.

А украинские институты продолжают оставаться в перманентном кризисе. Их устойчивость и эффективность целиком зависит от того, кто окажется в руководящем кресле. Чтобы система работала без оглядки на первое лицо – эту систему нужно сперва создать. А осуществить это можно лишь "сверху".

Нет ничего удивительного, что споры о президентской кампании идут столь ожесточенно. В отличие от стран запада, где устоявшиеся связи определяют поведение игроков, Киев находится в обратной ситуации. Религиозный накал споров о претендентах объясним именно тем, что выбирают не персону, а вектор.

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Можно сколько угодно критиковать сложившееся положение дел, но оно является приметой времени. Наше гражданское общество способно быть институтом лишь благодаря поддержке из-за границы. Возможно, критерием зрелости страны станет момент, когда эти инициативы будут финансироваться не "ими", а "нами". Но пока этого не случилось, надеяться на то, что общество способно "снизу" построить нужную архитектуру – было бы наивно.

А потому да, точка фазового перехода, центр кристаллизации, новое агрегатное состояние, физика может предложить немало терминов для описания нашего нового состояния. Но правила игры обмануть не получится. Даже если эти правила нам не по душе.