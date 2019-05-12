Як адвокат Трампа вплинув на звільнення Йованович: заява американського аналітика

Аналітик американського центру "Атлантична рада" Андерс Аслунд виступив з різкою критикою дій Руді Джуліані, який є юристом президента США, щодо України.

Андерс Аслунд вважає, що Руді Джуліані долучився до звільнення Марі Йованович, яка була послом США і Україні. Про це повідомило видання "Голос Америки".

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"Руді Джуліані через різні інтриги домагався звільнення в Україні зразкового посла Марі Йованович за два тижні, що просто обурює", – повідомив Андерс Аслунд.



Марі Йованович

Аналітик додав, що Руді Джуліані є приватним юристом Дональда Трампа. У нього немає жодної офіційної посади. Він ніколи не зміг би пройти будь-яке схвалення в Конгресі через своїх міжнародних клієнтів, яких він відмовляється назвати. На думку Аслунда, серед клієнтів Джуліані є мер Харкова Геннадій Кернес.

Хто такий Рудольф Джуліані?Був адвокатом Трампа в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у вибори США. Саме Джуліані, згідно з джерелами The New York Times, частково очолював зусилля команди Трампа щодо залучення уваги до роботи Байдена в Україні.

Аслунд також назвав абсурдними звинувачення проти колишнього віце-президента Джо Байдена, діяльність якого привернула увагу Джуліані.



Рудольф Джуліані та Дональд Трамп

"Єдиним моментом є те, що віце-президент Байден цілком у згоді із міжнародним консенсусом, домагався звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна, який загалом сприймається як повністю корумпований, а під час перебування на посаді Генеральний прокурор не проводив жодного серйозного розслідування чи переслідування", – розповів Аслунд.

Що відомо про Марі Йованович?Вона очолила посольство США в Україні у серпні 2016 року, натомість її кандидатуру Сенат затвердив ще у липні. На посаді очільника американського диппредставництва Йованович змінила Джеффрі Пайєтта, який працював тут з 2013 року. 23 числа дипломат прибула до України та вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Вадиму Пристайку.



Наприкінці березня син президента США Дональд Трамп-молодший закликав зняти Марі Йованович з посади посла США в Україні. Також він натякнув, що та є "блазнем серед послів". Причина такої поведінки – критичні зауваження Йованович у бік Білого дому.



Згодом, навколо Йованович розгорівся гучний скандал в Україні. Зокрема, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час першої їхньої зустрічі посол США в Україні надала йому список осіб, щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За його словами, він відповів: "Це неприпустимо!". На такі гучні слова одразу ж відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що такі заяви "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". Згодом Луценко зізнався, що Йованович не передавала йому жодних "списків недоторканних".