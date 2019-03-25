Дональд Трамп-молодший закликав звільнити посла України Марі Йованович

Син президента США Дональд Трамп-молодший закликав зняти посла США в Україні Марі Йованович з посади після її критичних зауважень на адресу Білого дому.

Про це Дональд Трамп-молодший написав в своєму Twitter.

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"Нам потрібно більше Річардом Гренелл (посол США в Німеччині, відомий жорстким дотриманням позиції адміністрації президента США –"24") і менше цих блазнів серед послів", – написав син президента США.

We need more ⁦@RichardGrenell’s and less of these jokers as ambassadors.



Calls Grow To Remove Obama's U.S. Ambassador To Ukraine https://t.co/0jgzp1ZqmU — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 24, 2019

Трамп-молодший супроводжував свій твіт посиланням на статтю американського консервативного видання DailyWire під назвою "Заклики до заміни американського посла часів Обами в Україні посилюються".

Американський телеканал Fox News оприлюднив лист конгресмена Піта Сешнс, спрямований в травні 2018 року державному секретарю Майку Помпео; в ньому конгресмен заявив, що Йованович в Україні критикує Трампа і його рішення, "презирливо ставиться" до адміністрації та заявляє про наближаючийся імпічмент президента.



Посл США в Україні Марі Йованович

Як пише видання з посиланням на джерело в Білому домі, президент Трамп більше року намагається зняти Йованович з посади, але посол все ще залишається на місці. Причини невдач Трампа не озвучили.

Президент Трамп намагається прибрати цей пережиток Обами з її посади в Україні більше року. Він кілька разів вимагав її звільнення, але вона все ще залишається,

– розповів він.

Що відомо про скандал з Йованович в Україні? Очільник Генпрокуратури України у коментарі американському виданню The Hill заявив, що під час першої їхньої зустрічі Марі Йованович надала йому список осіб щодо яких ГПУ не має проводити жодних розслідувань. За словами Луценка, він відповів: "Це неприпустимо!"

Крім того, Луценко заявив, що ГПУ не отримала коштів на суму у майже 4 мільйонів доларів, які мала б виділити посольство США в Україні. Водночас він заявив, що "ситуація була досить дивною" та вказав на той факт, що кошти були виділено, але "не отримано". На такі гучні слова вже відреагували у Державному департаменті США. Там наголосили, що заяви генерального прокурора України "не відповідають дійсності та мають на меті послабити репутацію посла Йованович". 22 березня Президент України Петро Порошенко відреагував на скандал з Луценком та Йованович. Він зазначив, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі США, а посол Марі Йованович має його підтримку.