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      Дональд Трамп-младший призвал уволить Мари Йованович

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      Дональд Трамп-младший
      Дональд Трамп-младший / Associated Press

      Сын президента США Дональд Трамп-младший призвал снять посла США в Украине Мари Йованович с должности после ее критических замечаний в адрес Белого дома.

      Об этом Дональд Трамп-младший написал в своем Twitter.

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      "Нам нужно больше Ричард Гренелл (посол США в Германии, известный жестким соблюдением позиции администрации президента США –"24") и меньше этих шутов среди послов", – написал сын президента США.

      Трамп-младший сопроводил свой твит ссылкой на статью американского консервативного издания DailyWire под названием "Призывы к замене американского посла времен Обамы в Украине усиливаются".

      Американский телеканал Fox News обнародовал письмо конгрессмена Пита Сешнс, направленное в мае 2018 года государственному секретарю Майку Помпео; в нем конгрессмен заявил, что Йованович в Украине критикует Трампа и его решения, "презрительно относится" к администрации и заявляет о приближающемся импичменте президенту.

      йованович трамп сша луценко
      Посол США в Украине Мари Йованович

      Как пишет издание со ссылкой на источник в Белом доме, президент Трамп больше года пытается снять с должности Йованович, но посол все еще остается на месте. Причины неудач Трампа не озвучили.

      Президент Трамп пытается убрать этот пережиток Обамы с ее должности в Украине больше года. Он несколько раз требовал ее увольнения, но она все еще остается,
      – рассказал он.

      Что известно о скандале с Йованович в Украине? Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По словам Луценко, он ответил: "Это недопустимо!"

      Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму в почти 4 миллиона долларов, которые должно было бы выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены". На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович". 22 марта Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на скандал с Луценко и Йованович. Он отметил, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США, а посол Мари Йованович имеет его поддержку.

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      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Дональд Трамп Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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