Істерика генпрокурора Луценка, або Який реальний список передала Україні Йованович

Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill зробив сенсаційну заяву. Начебто, американська посол в Україні Марі Йованович свого часу дала йому список осіб, яких не можна притягати до кримінальної відповідальності.

Але український генпрокурор, за його словами, з гнівом відкинув цю папірчину з прізвищами і заявив пані посол, що його відомство ніщо не зупинить на шляху до встановлення справедливості.

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І тут до Луценка одразу кілька питань

Перше, якщо такий список справді існує, то чому б Луценку його не показати? Адже він фактично звинуватив американську посла в перешкоджанні правосуддю і перевищенні повноважень, що є серйозним злочином, що в США, що в Україні.

І сам Луценко не якийсь там блогер, а керівник української прокуратури, тому кожна його публічна заява може навіть бути підставою для слідчих дій. І в такому випадку, або генпрокурор має довести правоту своїх слів, продемонструвавши докази, або просто піти у відставку, як людина, якій давно не можна вірити.

Тут просто немає ніякого третього варіанту.



Генпрокурор Юрій Луценко

Друге питання: а хто може бути у цьому списку? Адже, всіх, кого можна і треба було переслідувати, генеральна прокуратура під керівництвом Луценка і так сама залишила в спокої.

Кого там Юрій Віталійович пообіцяв рішуче і надалі переслідувати? Можливо, подільника Януковича, Іванющенка? Чи екс-міністра Злочевського? Чи Ахметова з Медведчуком? Чи Труханова з Кернесом? Чи сотні інших великих і дрібних корупційонерів і зрадників, по яких або припинені провадження прокуратури, або роками не розслідуються.

Ніхто і так не сидить в часи Луценка і Порошенка. І для цього не треба ніяких інших додаткових списків.

Нарешті третє питання – чому інформацію про цей начебто переданий Луценку список з прізвищами, озвучується Луценком саме зараз? Чому не три роки тому, коли за словами генпрокурора ця зустріч з послом мала місце?

Реальний список від Йованович

А тому що крім цього міфічного, є й інший, цілком реальний список Йованович, який вона два тижні тому передала українській владі і публічно про нього заявила. В цьому списку сформульовано кілька жорстких вимог до нинішнього президента та його оточення.

Зокрема, американське дипломатичне відомство вимагає від чинної влади повернути кримінальну статтю про незаконне збагачення, яку нещодавно скасував Конституційний суд. Через що десятки проваджень проти чільних українських корупціонерів опинилися під загрозою закриття.



Посол США в Україні Марі Йованович

Крім того, американська сторона закликала звільнити з посади керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, як людину, яка загрузла в скандалах і підозрюється в свідомому саботажі багатьох важливих антикорупційних розслідувань.

Крім того, посол Йованович закликала українську владу нарешті провести незалежний аудит державного концерну "Укроборонпром", в якому, як показали журналістські розслідування процвітає багатомільярдне розкрадання бюджетних грошей. І очолюється воно друзями президента.

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Наостанок, американське посольство закликало нашу владу не гратися в спроби фальсифікувати вибори, бо світ все бачить, і не проковтне мовчки масову купівлю голосів та махінації зі списками виборців, якщо такі стануться.

На нинішню владу одразу чекають ізоляція, заморожування активів на заході і можливе кримінальне переслідування. А це дуже чутливо для наших керманичів, які так люблять виводити гроші в офшори та літати на відпочинок на Мальдіви і Сейшели.

Словом, посол Йованович в своїй нещодавній заяві пройшлася по всіх найбільш болючих точках чинного українського президента та його оточення, відшмагавши їх як шкільних хуліганів. Вони ж, затамувавши глибоку образу, зрештою, вирішили ось так помститися американській дипломатці. Ну а крім помсти, генпрокурор, очевидно, з відома президента, вирішив ще й авансом підірвати довіру до Йованович.

Щоб на той випадок, якщо посольство США за пару тижнів побачить масові фальсифікації на українських виборах і причетність до цього української влади, у відповідь парирувати, мовляв, кого ви слухаєте, ці ж люди, просили нас про вибіркове правосуддя.



Звісно, в цій історії могло не обійтися і без суто американського з’ясування стосунків між республіканцями та демократами. Адже, відомо, що посол Йованович була ставленицею адміністрації екс-президента Обами. А нинішній президент Трамп веде жорстоку боротьбу з табором демократичної партії.

Втручання України в американські вибори

Частково це підтвердив і сам Луценко, який в тому ж таки інтерв’ю додав, що його відомство розслідуватиме втручання України в американські вибори. Йдеться про передачу українським НАБУ до США матеріалів "чорної бухгалтерії" від "Партії Регіонів", які лягли в основу звинувачень проти колишнього голови штабу Трампа Пола Манафорта.



Президент США Дональд Трамп

Нинішній американський президент, напевне, досі не забув того, як завдяки українським антикорупційним детективам збили з посади і посадили важливу людину з його команди. І Луценко з Порошенком цілком могли такою атакою на українське НАБУ підіграти Трампу.

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Тим більше, їм це особисто вигідно, адже після ймовірного програшу на виборах, вони самі можуть опинитися в статусі підозрюваних. Тому, чим гірше для НАБУ, тим краще для Луценка з Порошенком. Проблема тільки в тому, що в цьому випадку вони геть забули про репутацію країни і дбають лише про свій особистий, ледь не сказав, шкурний інтерес.