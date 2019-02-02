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      "На волі без жодних зобов'язань": як Луценко "хімічить" з кримінальними справами

      Право на правду 238 Читать новость на русском

      Віктор Бондик, який у часи Януковича очолював державне підприємство "Укртрансхімаміак", став рекордсменом серед українських посадовців. Чим же прославився цей Віктор Бондик? Він побудував найвищий в Україні паркан навколо свого маєтку.

      Це диво інженерної думки було аж 13 метрів заввишки. До слова, такого паркана не було ні в кого, навіть в Януковича.

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      Так сталося через те, що під Києвом, по сусідству біля маєтку Бондика раптом почали будувати багатоповерхівку. І поки будівельники зводили поверх за поверхом, очільник "Укртрансхімаміаку" секцію за секцією додавав висоти своєму паркану. Напевно, щоб мешканці п'ятиповерхівки не побачили, як цей колишній посадовець смажить у себе на подвір'ї барбекю.

      А Бондику і справді є що приховувати, бо за попередньої влади він непогано нажився за наш з вами рахунок. Його брат – Валерій Бондик був впливовим нардепом від "Партії регіонів", а також опікувався виборами в часи Януковича.

      Сам же Віктор Бондик завдяки впливу брата отримав дуже прибуткову посаду у вже згаданому державному підприємстві. Там він практично в ручному режимі розподіляв кому з виробників і скільки цього аміаку налити.

      Після Майдану з'ясувалося, що за керівництва Бондика крадіжки і зловживання з аміаком обчислюються десятками тисяч тонн. Це пояснює, звідки у Бондика гроші на шикарний маєток і на рекордної висоти паркан.

      13-метровий паркан Віктора Бондика
      13-метровий паркан Віктора Бондика

      Але це ще не все, оскільки у 2017 році влада Швейцарії знайшла і заарештувала на рахунках місцевих банків 21 мільйон доларів та 7 мільйонів євро, які належали Віктору Бондику. Після цього швейцарці звернулися до українських правоохоронців, щоб ті надали докази про злочинне походження коштів. Це потрібно для того, аби гроші можна було конфіскувати й передати Україні.

      Як це часто буває, на радощах, Генеральний прокурор Юрій Луценко у березні 2017 року написав полум'яний пост у Facebook, про те, що Бондику повідомлено про підозру. За те, що він обернув кошти державного "Трансхімаміаку" на користь Амстердамського торговельного банку, а відтак завдав збитки державі на мільйони доларів.

      Тоді ж Генпрокуратура заявила, що за доведеними епізодами Бондику загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Отже, минуло майже два роки, а Бондик досі живе у своєму маєтку, його паркан не знесений і навіть не став менше.

      Аж ось днями з рішення одного з київських судів стало відомо, що гучну справу проти Віктора Бондика закрито за відсутністю складу злочину. Крім того, за клопотанням адвоката Бондика, суд зняв арешт з його рахунків в Україні, що автоматично може потягнути за собою і розмороження його рахунків у Швейцарії.


      Віктор Бондик

      І якби не уважність журналістів, які аналізують всі рішення української Феміди ми б і не дізналися про закриття цієї резонансної справи. Тому, що про цей ганебний вчинок прокуратури, яка не заперечувала в суді проти закриття справи ви не дізнаєтеся, а ні на її сайті, а ні на Facebook-сторінці Юрія Луценка. 

      Днями виплила ще одна неприємна історія. Перед самим Новим роком, Юрій Луценко повідомив про ще одне гучне викриття: його підлеглі затримали на хабарі в дев'ять мільйонів гривень двох посадовців державного підприємства "Укргазвидобування". У властивій іронічній манері Юрій Луценко навіть додав смачних подробиць цій історії. Мовляв, під час затримання посадовці Микитін та Гордієнко викидали з вікна кабінету пачки доларів, щоб замести сліди.

      Але минув місяць після цього гучного випадку. Журналісти видання "Інсайдер" поцікавилися де ці два хабарники зараз, чи бува не в СІЗО, а може під домашнім арештом? І тут виявився вражаючий факт. Вони досі на волі без жодних зобов'язань. Бо до суду для обрання запобіжного заходу цих посадовців навіть ніхто не водив.

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      До слова, їм досі не вручили підозри про скоєння злочину. Чи може ця справа живе лише у вигляді чергового посту у Facebook Генерального прокурора. Моя версія простіше: треба просто поцікавитись куди поділися ті пачки доларів, які викидали з вікна кабінету посадовці "Укртрансгазу"? Чи не прокурори їх ловили внизу під будівлею?

      І куди подінеться частина з розморожених мільйонів доларів екс-керівника "Укртрансхіміаміаку" Віктора Бондика? Чи не приросте черговим шикарним маєтком вже сам Юрій Луценко. 

      Бо, крім того, що Генеральний прокурор "хімічить" з кримінальними справами, він ще й непогано знається на математиці. Яка твердить, якщо в одній частині рівняння щось зменшується, то потім у когось щось неодмінно має додаватися.

      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Новини політики Судді Корупція Гроші Розслідування Юрій Луценко Відеоблоги Право на правду Журналісти Арешт Хабар Бюджет
      Джерело: 24 канал
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