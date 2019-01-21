"Томос-тур" за бюджетні гроші: скільки коштують демонстративні подорожі Порошенка країною

Президент України Петро Порошенко вже давно так багато не їздив країною, як останнім часом. Глава держави подорожує областями, представляючи вірянам отриманий від Вселенського патріарха Томос. Якщо раніше він міг вибратися у поїздку в якийсь регіон раз на місяць, то лише за останні два тижні він відвідав Рівне, Луцьк, Вінницю та Житомир. І на цьому зупинятися не збирається.

Кожні такі відвідини обласного центру мають чітку програму: демонстрація Томосу вірянам, урочистий молебень, виступ президента у церкві, а вже потім спілкування з людьми.

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У соціальних мережах такі поїздки президента вже назвали "Томос-туром". І у цьому, не було б нічого такого, якби Петро Порошенко був би громадським або церковним діячем. Натомість він досі чинний глава держави, державний службовець високого рангу, робота якого згідно з Конституцією, передбачає дещо інші функції й завдання, ніж популяризацію церкви.

До того ж, в країні офіційно стартувала виборча кампанія, а Петро Порошенко бере участь у ній не у вільний від роботи час. Натомість ці агітаційні поїздки він проводить не власним коштом, а за наші з вами гроші. Адже на сайті президента ці відвідини регіонів у межах "Томос-туру" вказані саме як робочі поїздки, відтак оплачуємо їх ми з вами.



Петро Порошенко у Рівному

Скільки на це може витрачатися коштів? Десятки мільйонів гривень. Адже, главу держави супроводжує чималий ескорт з працівників державної охорони, СБУ та поліції. До того ж, у роботу включаються організаційні та медіа-підрозділи Адміністрації президента та обласних адміністрацій. В загальному 200 держслужбовців з Києва та на місцях.

І це ще не все. Адже до президентського "Томос-туру", як виявилося, залучаються і тисячі працівників бюджетної сфери, які могли б займатися своєю роботою, натомість їх мобілізують для участі в молебнях з президентом та інших заходах.

Як повідомляють волинські медіа, обласна адміністрація дала розпорядження районним керівникам привести до Луцька дві з половиною тисячі людей. Всі вони стали масовкою на святкових заходах "Томос-туру" президента.



Автобуси підвозили соті волинян до околиць міста, звідки ті йшли до Свято-Троїцького собору



Зафіксували щонайменше 9 автобусів, які привозили та вивозили людей на захід

Більша частина з них була працівниками бюджетної сфери, які у п'ятницю, 11 січня, у свій робочий день брали участь в цьому агітаційному заході. Не даремно ж, минулого року президент поміняв керівника Волинської обласної адміністрації.

Петру Порошенку на виборах потрібні лояльні та спритні виконавці. Саме тому, минулого року він поставив керувати Волинню Олександра Савченка – колишнього міліцейського генерала, який раніше працював заступником міністра внутрішніх справ і очолював міліцію громадської безпеки. Савченко знає, як виконувати та віддавати накази. Відтак, потрібну кількість людей для масовки президенту забезпечили швидко.

Але є і позитив від цього "Томос-туру" Петра Порошенка. Він полягає в тому, що у Рівному до приїзду президента нарешті почистили від снігу вулиці й відремонтували частину доріг. Цей випадок дуже зацікавив мешканців Миколаєва та Кропивницького, які тепер теж дуже хочуть, щоб і їх включили до "Томос-туру". В надії, що їм теж зроблять дороги.

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Крім того, "Томос-тур" може бути корисний і з точки зору розвитку української криміналістики. Адже поруч з керівництвом країни на урочистих молебнях можна буде побачити чимало кримінальних авторитетів, а їх інколи так важко навіть сфотографувати.

Єдине побоювання з цим "Томос-туром" висловлюють користувачі соціальних мереж, що президент може настільки захопитися поїздками, що, зрештою, почне ходити по хатах. Втім, може це теж на краще. І глава держави нарешті почує правду від людей, а не від свого лояльного оточення.