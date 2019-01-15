Партія вождя-президента: що об'єднує Блок Порошенка та "Єдину Росію"

Відмінностей партіями "Блок Петра Порошенка" та "Єдина Росія" мало. Що одна, що інша партія є типовими бюрократичними утвореннями без чіткої ідеології та з вождем-президентом; що в БПП, що в "Єдиній Росії" всіх, хто критикує правлячу верхівку називають національними зрадниками і закликають не розхитувати човен.

Від лідерів фракції "Блоку Петра Порошенка" ми часто чуємо войовничу риторику в бік Росії. Щоправда, в БПП чомусь не люблять згадувати, що український президент тільки на четвертий рік війни відмовився від свого російського бізнесу.

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Але, чи так вже відрізняються владні партії в Україні та Росії? Відмінностей між ними мало. Днями з’явилося ще одне підтвердження разючої схожості між українською та російською владними партіями.



Партії БПП і "Єдина Росія"

Давайте я коротко розповім про один випадок, який нещодавно трапився в Росії. У Брянській області РФ є невелике місто Клінци. Там спалахнув скандал: один благодійний фонд запросив дітей з багатодітних та малозабезпечених родин на відпочинок до Туреччини. Групу дітей зібрали і повезли відпочивати.

Втім, невдовзі з’ясувалось, що більшу частину групи склали не діти з малозабезпечених родин, а діти чиновників та депутатів. Зокрема, в поїздку відправилася навіть донька Олега Шкуратова – мера цього містечка, який офіційно є доларовим мільйонером.

Коли ж один з місцевих активістів наважився запитати у мера та його заступниці, як же так сталося з відбором дітей, то почув ось таку відповідь: "Хіба діти працівників адміністрації – це не діти?". Навіть в Росії серед населення такий цинізм чиновників викликав обурення та широке обговорення. У відповідь адміністрація міста намагалася виправдатися, мовляв, по-перше, всі діти рівні, і одні діти не гірше за інших.

По-друге, діти чиновників та депутатів – дуже талановиті, а талановиту молодь треба заохочувати та підтримувати, саме тому їх і нагородили поїздкою до Туреччини.

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А, по-третє, для поїздки треба дітям потрібні були закордонні паспорти, а у дітей з малозабезпечених родин, як ви розумієте, з цим проблема, тому російські чиновники і змушені були включити до групи передусім своїх нащадків, у яких через регулярні виїзди за кордон з паспортами все гаразд. Вам ця історія нічого не нагадує? Ну так!

Це ж один в один випадок у Краматорську Донецької області, про який я розповідав кілька місяців тому. Нагадаю, в липні місяці група українських дітей поїхала на відпочинок до Хорватії. Бо раніше хорватський уряд запропонував за свої кошти оздоровити у себе дітей бійців і загиблих в АТО.



До Хорватії замість дітей бійців АТО відправили дітей бізнесменів

Українська влада на це погодилася. І взялася збирати групу дітей для цієї поїздки. Коли групу зібрали, її очолила і повезла депутатка фракції "Блоку Петра Порошенка" з міськради Краматорська Лілія Кислицина. Від’їзд дітей до Хорватії обставили з неймовірним пафосом, а кілька народних депутатів від БПП: Марія Іонова, Ірина Геращенко та Артур Герасимов на партійних сайтах відрапортували, що це саме завдяки їхнім зусиллям діти учасників АТО відпочинуть на морі в Хорватії.

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Втім, потім коли сама Кислицина почала викладати фотографії з відпочинку в Хорватії, з'ясувалося, що дітей з родин учасників АТО в цій групі виявилося, м’яко кажучи, небагато, а точніше, переважна меншість.

А більшу частину групи склали діти впливових і заможніх батьків з Краматорська. В цій групі мешканцям міста вдалось впізнати: дітей та онуків трьох заступників міського голови Краматорська, дитину депутата міської ради Краматорська і ще кілька дітей впливових в місті батьків. Через розголос і резонанс, місцевим активістам вдалося дізнатися, що в групі опинилося лише чотири дитини, батьки яких справді є учасниками АТО, решта – одинадцять, опинились там з інших причин.

У відповідь, народні депутатки від БПП Марія Іонова та Ірина Геращенко, які непогано спочатку пропіарилися на цій історії, коли піднявся скандал, спробували захистити свою колегу Лілію Кислицину з краматорської міськради.



Депутатка міськради Краматорська Лілія Кислицина

Відповідь народних депутаток обуреній громадськості була проста. По-перше: всі діти хороші і не треба їх ділити. По-друге: шановні громадяни, якщо вам щось не подобається – пишуть депутатки - організуйте власну поїздку. По-третє: українських бюджетних грошей не витрачено ані копійки, тому – відчепіться. Відповідь народних обранців, цілком красномовна, нічого додати.

Але під градом питань, чиновники і, зокрема, сама депутатка Кислицина з БПП, зрештою, пояснила, що, мовляв, участь батьків в АТО була не головним критерієм для поїздки. Туди також відбирали дітей через успіхи в навчанні та позашкільній діяльності та дітей, у яких були біометричні паспорти.

Як же ці пояснення українських можновладців схожі на відповіді таких саме партійних діячів з "Єдиної Росії". Зрештою, російська історія закінчилася майже так само, як і українська. Перед батьками та громадою ніхто з депутатів та чиновників так і не вибачився. Єдина різниця в тому, що через скандал у відставку пішла заступниця мера російського міста.

У нас не сталося навіть і цього. Більше того, народні депутатки від БПП ще й почали вимагати вибачень від мене та активістів з Краматорська через те, що надали цій темі розголос. Тому висновок, який можна зробити – БПП та партія "Єдина Росія" – це не світоглядні суперники, а просто конкуруючі структури. І наші можновладці підсовують нам той самий "рускій мір", тільки в іншій патріотичній обгортці.