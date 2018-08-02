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Скандальний відпочинок у Хорватії: як депутати і чиновники на дітях піарилися

Право на правду 338 Читать новость на русском

Раніше хорватський уряд запропонував за свої кошти оздоровити у себе дітей бійців і загиблих в АТО. Українська влада погодилася. І взялася збирати групу дітей для цієї поїздки. Але пізніше виявилося, що більшу частину групи склали діти впливових і заможних батьків.

Коли групу зібрали, її очолила і повезла депутатка фракції Блоку Порошенка з міськради Краматорська Лілія Кислицина.

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Подивіться на це фото. На ньому – прекрасна подія. Це діти з Краматорська, які приїхали на відпочинок до Хорватії.

До Хорватії замість дітей бійців АТО відправили дітей бізнесменів
До Хорватії замість дітей бійців АТО відправили дітей бізнесменів

Від’їзд дітей до Хорватії обставили з неймовірним пафосом, а кілька народних депутатів від Блоку Порошенка: Марія Іонова, Ірина Геращенко та Артур Герасимов відрапортували, що це саме завдяки їхнім зусиллям діти учасників АТО відпочинуть на морі в Хорватії.

Втім, потім коли сама Кислицина почала викладати фотографії з відпочинку в Хорватії, з'ясувалося, що дітей з родин учасників АТО в цій групі виявилося м’яко кажучи не багато... А точніше, переважна меншість. А більшу частину групи склали діти впливових і заможних батьків. Ми не будемо з етичних міркувань називати прізвища цих дітей.

Зі свого боку, просто зазначу, що в цій групі мешканцям Краматорська вдалось впізнати: дітей та онуків трьох заступників міського голови Краматорська, а також, дитину депутата міської ради Краматорська, крім того, дитину керівниці підприємства, яке належить вказаній вище депутатці від БПП Кислициній, також в групі опинилася дитина директорки відомого краматорського магазину-бутіку. І ще кілька дітей "непростих" батьків.

Через розголос і резонанс, місцевим активістам вдалося дізнатися, що в групі опинилося лише чотири дитини, батьки яких справді є учасниками АТО. Решта – одинадцять опинились там з інших причин. Під градом питань, чиновники і, зокрема, сама депутатка Кислицина, пояснили, що, мовляв, участь батьків в АТО була не головним критерієм для поїздки.

Лілія Кислицина
Депутатка міськради Краматорська Лілія Кислицина

Туди також відбирали дітей через успіхи в навчанні та позашкільній діяльності. А також, дітей, у яких були біометричні паспорти. Ну, а оскільки в багатьох дітей учасників АТО, як можете здогадатися, з біометричними паспортами проблема, то вони, як ви розумієте, повз поїдку пролетіли.

Натомість, в Хорватію вдалося вирушити дітям, у яких все гаразд з біометричними паспортами і батьки яких можуть регулярно їздити з ними за кордон. Відтак, можна зробити простий і сумний висновок, що благодійністю хорватського уряду скористалися вітчизняні чиновники і наближені до них бізнесмени, які цілком можуть забезпечити своїм дітям такий відпочинок і власним коштом. На відміну від дітей українських ветеранів війни на Донбасі.

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Зрештою, народні депутатки від БПП Марія Іонова та Ірина Геращенко, які непогано спочатку пропіарилися на цій історії, коли піднявся скандал, спробували захистити свою колегу Лілію Кислицину з краматорської міськради.

Відповідь народних депутаток обуреній громадськості була проста. По-перше: всі діти хороші і не треба їх ділити. По-друге: шановні громадяни, якщо вам щось не подобається – пишуть депутатки - організуйте власну поїздку. По-третє: українських бюджетних грошей не витрачено ані копійки, тому - відчепіться. Відповідь народних обранців, цілком красномовна, нічого додати.

Тим не менше, попри скандал, станом на сьогодні краматорські чиновники досі тримають в секреті офіційний список групи дітей, яка поїхала в Хорватію. Депутатка Кислицина обіцяє все прояснити потім.

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Самих же дітей, які потрапили в цю групу з цілком благополучних родин важко в чомусь звинувачувати. Адже, їх просто використали дорослі тьоті та дяді, які вирішили на цій дитячій поїздці заробити собі черговий піар. Ну і вкотре скріпити свої партійні і дружні зв’язки безкоштовними путівками для дітей. В цьому нинішня верхівка правлячої партії мало чим відрізняється від партійних діячів пізнього СРСР.

Які під виглядом дітей чорнобильців часто відправляли своїх цілком здорових нащадків для оздоровлення на Кубу. Бо, яку б партію не будували наші можновладці, у них неодмінно виходить КПРС.

Автор: Дмитро Гнап
Теги: Скандал Новини політики відпочинок Діти і неповнолітні Відеоблоги Право на правду Хорватія Новини Краматорська
Джерело: 24 канал
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