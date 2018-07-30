До Хорватії на море замість дітей бійців АТО відправили дітей бізнесменів

У Краматорську на безкоштовний відпочинок від уряду Хорватії мали поїхати діти бійців і загиблих в АТО. Але, як виявилося, таких відправили лише четверо, решта 11 – діти місцевих чиновників та бізнесменів.

Зокрема, трьох заступників мера Краматорська, депутата міськради, директорки відомого у Краматорську бутіка та керівниці підприємства, яке належить організаторці подорожі.

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А це – депутатка від БПП Лілія Кіслицина.



Лілія Кіслицина

Вона пояснила, що батьки-атовці не були обов’язковою умовою для подорожі на море. Для поїздки потрібен був лише біометричний паспорт. А його мали переважно діти посадовців.

Загалом же Хорватія приймає українських військових та їхніх дітей на безкоштовну реабілітацію з 2015 року.