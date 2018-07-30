19:02
30 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 20°C
  • вівторок
    29°C 20°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    26°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У кожному п'ятому закладі оздоровлення та відпочинку дітей виявлено порушення

58 Читать новость на русском
20% дитячих оздоровчих закладів України працюють з порушенням
20% дитячих оздоровчих закладів України працюють з порушенням / ukranews.com

З початку сезону Держпродспоживслужба знайшла в кожному п’ятому закладі оздоровлення та відпочинку дітей недотримання санітарних вимог.

Про це інформує Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Читайте також: На Чернігівщині від отруєння грибами померла жінка

Алла Григоренко – начальниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства, повідомила, що загалом було перевірено майже 10,5 тисяч закладів, порушення встановили в кожному п’ятому закладі – 2283 (22%).

За її словами, найчастіше порушення стосувалися "невідповідності питної води вимогам санітарних правил за санітарно-хімічними та бактеріологічним показникам, відсутність погодженого примірного меню та постачальників продуктів харчування".

Також  вона зазначила "відсутність проведення дезінфекційних заходів, незавершення ремонтних робіт, неналежний стан або кількість холодильного та технологічного обладнання харчоблоків, несвоєчасне проходження періодичних медичних оглядів працівників та допуск до роботи без проходження медоглядів".

Читайте також: Як уникнути отруєння грибами: прості поради, які врятують життя

Було виявлено недостатній контроль за організацією харчування дітей, не дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Також використовували заборонені продукти, порушували правила зберігання продуктів, не було виявлено документів про якість і безпеку продуктів. До того ж багаторазово використовувався пластмасовий посуд. 

Зафіксоване порушення технології приготування готових страв, організації питного режиму, недотримання двотижневого перспективного меню, реєструвалась недостатня кількість посуду, мийних та дезінфекційних засобів. Через порушення Держпродспоживслужба видала 820 приписів та 21 розпорядження керівникам закладів з метою приведення закладів до відповідних вимог.

Про порушення санітарного законодавства поінформували правоохоронців.

Нагадаємо, 17 липня в таборі "Орлятко" Донеччині отруїлася 91 особа, з яких 76 – діти. Пізніше у частини дітей, які отруїлися в таборі, виявили гостру дизентерію. Близько 50 дітей отруїлися в дитячому садочку №135 на вулиці Черняховського в Одесі. Як заявили батьки малюків, керівництво дитячого закладу намагалося приховати цей інцидент.

Теги: Новини України отруєння Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вибори президента України: хто піде і які у них шанси
сьогодні, 19:01 Вибори президента України: хто піде і які у них шанси
Інна Жолобович
Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух
Тетяна Бучок
Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
сьогодні, 17:05 Россия так и не смогла украсть украинский Ан-124 "Руслан"
Злой Одессит
Трамп и Россия вместе управляют США?
сьогодні, 16:36 Трамп и Россия вместе управляют США?
Іван Яковина
За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
сьогодні, 14:56 За хресною ходою українці не помітили новини, яка врятує життя мільйонам
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
На Одещині транслюють телеканали проросійських бойовиків Донбасу: фотодоказ
 6 червня , 23:18
Норвежці обізвали нас "російськими свинями" і зламали руку воротарю, – тренер російської дитячої команди про бійку на турнірі в Норвегії
 5 серпня 2016 , 11:30
Хавбек збірної України отримав 2-е вилучення в сезоні, а перед тим йому безкарно розбили губу до крові
 22 січня , 14:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук