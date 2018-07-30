У кожному п'ятому закладі оздоровлення та відпочинку дітей виявлено порушення

З початку сезону Держпродспоживслужба знайшла в кожному п’ятому закладі оздоровлення та відпочинку дітей недотримання санітарних вимог.

Про це інформує Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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Алла Григоренко – начальниця управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства, повідомила, що загалом було перевірено майже 10,5 тисяч закладів, порушення встановили в кожному п’ятому закладі – 2283 (22%).

За її словами, найчастіше порушення стосувалися "невідповідності питної води вимогам санітарних правил за санітарно-хімічними та бактеріологічним показникам, відсутність погодженого примірного меню та постачальників продуктів харчування".

Також вона зазначила "відсутність проведення дезінфекційних заходів, незавершення ремонтних робіт, неналежний стан або кількість холодильного та технологічного обладнання харчоблоків, несвоєчасне проходження періодичних медичних оглядів працівників та допуск до роботи без проходження медоглядів".

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Було виявлено недостатній контроль за організацією харчування дітей, не дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Також використовували заборонені продукти, порушували правила зберігання продуктів, не було виявлено документів про якість і безпеку продуктів. До того ж багаторазово використовувався пластмасовий посуд.

Зафіксоване порушення технології приготування готових страв, організації питного режиму, недотримання двотижневого перспективного меню, реєструвалась недостатня кількість посуду, мийних та дезінфекційних засобів. Через порушення Держпродспоживслужба видала 820 приписів та 21 розпорядження керівникам закладів з метою приведення закладів до відповідних вимог.

Про порушення санітарного законодавства поінформували правоохоронців.

Нагадаємо, 17 липня в таборі "Орлятко" Донеччині отруїлася 91 особа, з яких 76 – діти. Пізніше у частини дітей, які отруїлися в таборі, виявили гостру дизентерію. Близько 50 дітей отруїлися в дитячому садочку №135 на вулиці Черняховського в Одесі. Як заявили батьки малюків, керівництво дитячого закладу намагалося приховати цей інцидент.