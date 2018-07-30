В каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей обнаружены нарушения

С начала сезона Госпродпотребслужба нашла в каждом пятом заведении оздоровления и отдыха детей несоблюдение санитарных требований.

Об этом сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Алла Григоренко – начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства, сообщила, что всего было проверено почти 10,5 тысяч заведений, нарушение установили в каждом пятом заведении – 2283 (22%).



По ее словам, чаще всего нарушения касались "несоответствия питьевой воды требованиям санитарных правил по санитарно-химическим и бактериологическим показателям, отсутствие согласованного примерного меню и поставщиков продуктов питания".



Также она отметила "отсутствие проведения дезинфекционных мероприятий, незавершение ремонтных работ, ненадлежащее состояние или количество холодильного и технологического оборудования пищеблоков, несвоевременное прохождение периодических медицинских осмотров работников и допуск к работе без прохождения медосмотров".

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Был обнаружен недостаточный контроль за организацией питания детей, несоблюдение санитарно-гигиенического режима. Также использовали запрещенные продукты, нарушали правила хранения продуктов, не было обнаружено документов о качестве и безопасности продуктов. К тому же многократно использовалася пластмассовая посуда.



Зафиксировано нарушение технологии приготовления готовых блюд, организации питьевого режима, несоблюдение двухнедельного перспективного меню, регистрировалось недостаточное количество посуды, моющих и дезинфицирующих средств. Из-за нарушения Госпродпотребслужба выдала 820 предписаний и 21 распоряжение руководителям учреждений с целью приведения заведений к соответствующим требованиям.



О нарушении санитарного законодательства проинформировали правоохранителей.

Напомним, 17 июля в лагере "Ястребок" Донецкой области отравился 91 человек, из которых 76 – дети. Позже у части детей, отравившихся в лагере, обнаружили острую дизентерию. Около 50 детей отравилось в детском саду №135 на улице Черняховского в Одессе. Как заявили родители малышей, руководство детского учреждения пыталось скрыть этот инцидент.