Може ще й сина Ахметова відправимо на реабілітацію до Хорватії за державний кошт?
На відпочинок до Хорватії разом з дітьми загиблих АТОвців поїхали діти чиновників Краматорська.
Якби чуваки, які відправили дітей впливових батьків під виглядом дітей учасників АТО на відпочинок в Хорватію, вибачились за свій провтик то можна було б забути про цю справу.
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Але ж ні!
Вони пішли на принцип і заявили, що ці діти мають повне право на відпочинок, бо "вони теж з Донецької області і бачили жахи війни".
Син Ахметова теж з Донецької області і бачив жахи війни. Терміново хлопчика на реабілітацію!
Джерело: Олександр Равчев
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