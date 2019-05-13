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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Дата инаугурации Зеленского: когда ее рассмотрит комитет регламента Рады

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      Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины
      Комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины / rada.gov.ua

      Проекты постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет рассматривать Верховная Рада. Но только после того, как их изучит комитет Рады по вопросам регламента. Сейчас информация о дате заседания комитета - противоречива.

      Для проектов постановлений об инаугурации новоизбранного президента Украины профильным является Комитет по Регламенту и организации работы Верховной Рады Украины. Его плановое заседание должно состояться в среду, 15 мая. Однако, внеочередное заседание может состояться во вторник, 14 мая. В самом комитете говорят, что пока распоряжение о проведении внеочередного заседания – нет, пишет "Интерфакс".

      Читайте также: Почему не стоит досрочно распускать Верховную Раду: мнение эксперта

      "Из того, что я знаю – заседание комитета точно в среду, по плану", – заявил член регламентного комитета и фракции БПП Владимир Арешонков. И добавил, что глава комитета Павел Пинзеник имеет возможность и право созывать 14 мая внеочередное заседание комитета, но "пока команды нет".

      Арешонков допускает вероятность внеочередного заседания регламентного комитета

      Другой нардеп той же фракции Алексей Гончаренко после завершения заседания фракции в понедельник, 13 мая, сказал журналистам, что заседание регламентного комитета Рады состоится именно во вторник, 14 мая, утром.

      Фракция приняла решение. Мы готовы поддержать любую дату (инаугурации Зеленского – 24 канал), которую завтра поддержит регламентный комитет. Завтра утром – заседание регламентного комитета,
      – заявил Гончаренко.

      Впрочем, сколько именно членов фракции поддержат назначение инаугурации на 19 мая, Гончаренко не знает: "Многие коллеги задали вопрос относительно этой даты. И с точки зрения того, что это дата памяти жертв политических репрессий, и с точки зрения тех требований, которые сегодня выдвигаются парламенту".

      ГончаренкоГончаренко заявил, что комитет Рады по вопросам регламента соберется именно 14 мая

      "Нам кажется, что Владимир Александрович перепутал страну. Это в Российской Федерации президент что-то требует, а парламент – просто нотариальная контора", – подытожил Гончаренко.

      Інавгурація
      Об инаугурации Владимира Зеленского – в инфографике 24 канала

      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО: НЕДАВНИЕ НОВОСТИ
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      Теги: Новости Украины Инаугурация Зеленского Верховная Рада Алексей Гончаренко Выборы Президента 2019 Арешонков Владимир Юрьевич Блок Петра Порошенко Владимир Зеленский Новости политики
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