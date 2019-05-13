12:51
13 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Пенной Сталин. Стрельба депутата в РФ
      Вєсті Кремля
      19:31, 11 мая
      Вести.UA. Жир: Вакарчук и Верховная эстРада. Как Зеленскому поймать Ляшко
      Вєсті.UA
      18:35, 11 мая
      Во сколько Украине обходятся пророссийские марши на 9 мая: впечатляющая цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Мозаики ХХ века
      Згадати все
      22:23, 10 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ДЕНЬ МАТЕРИ

      В Зеленского рассказали, что мешает назначить инаугурацию на 19 мая

      238 Читати новину українською
      В Зеленского сделали новое заявление об инаугурации
      В Зеленского сделали новое заявление об инаугурации / Фото из открытых источников

      Советник избранного президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка убежден, что личные интересы отдельных украинских народных депутатов, мешают назначить инаугурацию на 19 мая

      Окончательную дату инаугурации Зеленского должны определить депутаты на заседании Верховной Рады 14 мая. Сам новоизбранный президент хочет, чтобы церемонция состоялась именно 19 мая. Однако, за какую дату проголосуют нардепы – пока неизвестно.

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину

      Это наглядный пример того, как личные интересы отдельных украинских парламентариев (в частности, гипотетический риск преждевременной потери депутатского удостоверения и "бонусов", которые к нему прилагаются, в том числе иммунитета от уголовного преследования) преобладают над интересами государства,
      – написал Рябошапка.

      Советник Зеленского добавил, что это объясняет, почему Верховная Рада "утратила легитимность в глазах украинцев, имея столь низкий уровень доверия, что дискредитирует украинский парламентаризм".

      Кроме того, Рябошапка напомнил, что вчера, 12 мая, в Северной Македонии состоялась инаугурация нового президента.

      "Второй тур президентских выборов в Северной Македонии состоялся в тот же день, когда состоялся второй тур выборов Президента Украины – 21 апреля. За три недели в Северной Македонии новоизбранный президент уже вступил в должность, а в Украине парламент еще даже не определился с датой вступления на пост президента Украины Владимира Зеленского", – подытожил Рябошапка.

      Когда состоится инаугурация Зеленского?
      Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      В Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.

       

      blog_ava
      Любовница Путина Кабаева родила двойню, – СМИ
      сегодня
      869
      Теги: Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Верховная Рада Выборы Президента 2019 Македония Инаугурация Зеленского
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сегодня , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 75
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сегодня , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 238
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сегодня , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 672
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 мая , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2162
      Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      12 мая , 20:00 Самые смешные мемы недели: снег в мае, падение Путина и кофе в Вестеросе
      597
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Кто заинтересован в беспорядках в Одессе
       27 апреля 2016 , 21:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Стало известно, когда покажут новое поколение Nissan Juke
       28 августа 2018 , 18:43
      Главные новости футбола 9 октября: сборная Украины прибыла в Италию, Швед – лучший в УПЛ в сентябре
       10 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук