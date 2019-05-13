В Зеленского рассказали, что мешает назначить инаугурацию на 19 мая

Советник избранного президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка убежден, что личные интересы отдельных украинских народных депутатов, мешают назначить инаугурацию на 19 мая

Окончательную дату инаугурации Зеленского должны определить депутаты на заседании Верховной Рады 14 мая. Сам новоизбранный президент хочет, чтобы церемонция состоялась именно 19 мая. Однако, за какую дату проголосуют нардепы – пока неизвестно.

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Это наглядный пример того, как личные интересы отдельных украинских парламентариев (в частности, гипотетический риск преждевременной потери депутатского удостоверения и "бонусов", которые к нему прилагаются, в том числе иммунитета от уголовного преследования) преобладают над интересами государства,

– написал Рябошапка.

Советник Зеленского добавил, что это объясняет, почему Верховная Рада "утратила легитимность в глазах украинцев, имея столь низкий уровень доверия, что дискредитирует украинский парламентаризм".

Кроме того, Рябошапка напомнил, что вчера, 12 мая, в Северной Македонии состоялась инаугурация нового президента.

"Второй тур президентских выборов в Северной Македонии состоялся в тот же день, когда состоялся второй тур выборов Президента Украины – 21 апреля. За три недели в Северной Македонии новоизбранный президент уже вступил в должность, а в Украине парламент еще даже не определился с датой вступления на пост президента Украины Владимира Зеленского", – подытожил Рябошапка.

Когда состоится инаугурация Зеленского?

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.



