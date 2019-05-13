У Зеленського розповіли, що заважає призначити інавгурацію на 19 травня

Радник новообраного президента Володимира Зеленського Руслан Рябошапка переконаний, що особисті інтереси окремих українських народних депутатів, заважають призначити інавгурацію на 19 травня.

Остаточну дату інавгурації Зеленського мають визначити депутати на засіданні Верховної Ради 14 травня. Сам новообраний президент хоче, аби церемонція відбулася саме 19 травня. Проте, за яку саме дату проголосують нардепи – поки невідомо.

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Це наочний приклад того, як особисті інтереси окремих українських парламентаріїв (зокрема, гіпотетичний ризик передчасної втрати депутатського посвідчення та "бонусів", що до нього додаються, у тому числі імунітету від кримінального переслідування) переважають інтереси держави,

– написав Рябошапка.

Радник Зеленського додав, що це пояснює чому Верховна Рада "втратила легітимність в очах українців, маючи настільки низький рівень довіри, що дискредитує український парламентаризм".

Окрім того, Рябошапка нагадав, що вчора, 12 травня, у Північній Македонії відбулась інавгурація нового президента.

"Другий тур президентських виборів у Північній Македонії відбувся у той же день, коли відбувся другий тур виборів Президента України – 21 квітня. За три тижні у Північній Македонії новообраний президент уже вступив на посаду, а в Україні парламент ще навіть не визначився із датою вступу на посаду президента України Володимира Зеленського", – підсумував Рябошапка.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



У Верховній Раді вже зареєстрували п'ять постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня, а члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін – 19 травня та 1 червня.



