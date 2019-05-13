Почему не стоит досрочно распускать Верховную Раду: мнение эксперта

Новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что нужно досрочно распустить Верховную Раду. Вместе с тем, некоторые эксперты уверяют, что этого делать не стоит, ведь парламент не готов к таким событиям.

Об этом рассказал эксперт по политическим вопросам Александр Солонтай в прямом эфире 24 канала.

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Солонтай отметил, что он против роспуска Верховной Рады.

Я считаю, что это антигосударственная позиция – досрочно запускать выборы в ВР. Украине нужно подкорректировать некоторые правила до парламентских выборов: открытые списки, статус народного депутата и тому подобное. И поэтому нам нужно на это время, ведь Верховная Рада не готова к досрочным выборам,

– заявил эксперт.

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября. Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.



В каких случаях могут распустить парламент

Роспуск Рады: какие основания и что об этом надо знать?​

Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до истечения срока полномочий Совета. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет неконституционным.



Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции не сформировали коалицию, в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.



Если парламент не распустят досрочно, то следующие выборы в Раду состоятся 27 октября.

Но, по словам Солонтая, именно этот вопрос "уперлся" в вопрос инаугурации новоизбранного президента.

Где совершила ошибку Верховная Рада? "Они должны были в первые дни после второго тура президентских выборов назначить дату инаугурации через месяц, примерно на 2-3 июня. То есть депутаты должны принять дату инаугурации заранее, а 14 мая собраться и сказать, что они готовят это, в частности редактируют закон о президенте, об импичменте, о взаимоотношениях с ВР, о неприкосновенности депутатов и т.д.", – сказал эксперт.

Солонтай добавил, что недавно Верховная Рада ходила на затяжные каникулы. "Депутаты назвали это работой в округах и комитетах, но на самом деле они все отдыхали. Однако, есть депутаты, которые реально работали, потому что они понимают, что через полгода парламентские выборы", – добавил эксперт.