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      У Зеленского запустили видеопетицию о роспуске Верховной Рады

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      Команда Зеленского запустила петицию о роспуске парламента
      Команда Зеленского запустила петицию о роспуске парламента / Коллаж 24 канала

      Команда избранного президента Владимира Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Чтобы эту петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

      "Мы спросили у людей на улице, что они думают о роспуске Верховной Рады. А сейчас спрашиваем вас – оставить или распустить? Напоминаем, что после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь", – говорится в описании к видео, опубликованном на YouTube-канале "Зе! Президент".

      Читайте также: Сможет ли Зеленский досрочно распустить парламент

      На кадрах лидер команды-участницы "Лиги смеха" "Заинька" Руслан Ханумак в центре Киева расспрашивает у прохожих, необходимо ли распускать парламент. В ролике собраны ответы всех людей, которые высказались за такую ​​инициативу.

      Если вы поддерживаете роспуск Рады – ставим лайк, если не поддерживаете – ставим дизлайк. Это большая ответственность, которую мы должны выгрузить на наши плечи. И мы это сделаем,
      – сказал в конце видео Ханумак.

      Смотрите видео команды Зеленского про петицию о роспуске Рады:

      Роспуск Рады: какие основания и что об этом надо знать?Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до истечения срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Поэтому распустить Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после этой даты будет неконституционным.

      Основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции не сформировали коалицию в течение 60 дней после отставки правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.

      Если парламент не распустят досрочно, то следующие выборы в Раду состоятся 27 октября.

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      Верховна Рада вибори 2019 парламент

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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Верховная Рада Президент Украины Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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