Сможет ли Зеленский досрочно распустить парламент

Последние голоса уже подсчитаны и вся страна знает, кто станет ее новым руководителем. Однако сам Владимир Зеленский президентской булавы не держал, более того, убеждает, что парламентарии затягивают процесс назначения даты инаугурации. Журналисты 24 канала выяснили кому это может быть выгодно и распустит ли старый парламент Зеленский.

Верховная Рада до сих пор не согласовала дату инаугурации Владимира Зеленского. Чтобы расставить все точки над "і", новоизбранный президент лично пришел к главам парламентских фракций.

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Новоизбранный президент настаивает на том, чтобы торжественную церемонию провели 19 мая. Однако, в социальных сетях эта дата быстро вызвала шквал негодования. Мол, в этом году на 19 мая выпадает День памяти жертв политических репрессий. И любые празднования запрещены.

Но причина не только в этом. Народные депутаты опасаются, что Зеленский досрочно прекратит их полномочия. Хотя сам новоизбранный гарант прямо об этом не говорит. Поэтому парламентарии хотят перестраховаться и предложили провести инаугурацию 28 мая. Тогда Зеленский уже не сможет распустить парламент.

Что предусматривает роспуск парламента?Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Соответственно распустить Верховную Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после 27 мая будет не конституционным.

Какие есть основания для роспуска парламента

Если в течение месяца фракции не сформировали коалицию, в течение 60 дней после отставки Правительства не назначили новый состав, или народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания, то президент может распустить парламент. Пока единственный возможный сценарий – это отсутствие коалиции.

Тем более относительно количественного ее состава давно есть сомнения. Ведь формально там остались лишь "БПП" и "Народный фронт". И если посчитать их депутатов, то получится лишь 215. А для коалиции необходимо 226. Верховная Рада сможет оспорить указ в суде. Но подготовка к досрочным выборам все равно начнется. Если суд признает президентское решение не конституционным, ЦИК остановит избирательный процесс.

Сейчас это политико-психологическая игра. В команде новоизбранного Президента давят на парламент, говорят, что договариваемся, или мы вас можем распустить. А в парламенте говорят – нет, мы будем решать, когда дата инаугурации,

– сказал политолог Владимир Фесенко.

Тем более, нардепы имеют козырь – законопроект о Президенте, в котором сужены его полномочия и прописана процедура импичмента. Хотя эксперты считают, что Владимиру Зеленскому выгодны именно досрочные парламентские выборы.

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Тогда есть шанс, что партия "Слуга народа" выиграет парламентские выборы и станет центром формирования новой парламентской коалиции,

– отметил Фесенко.

Но пока все решает действующий парламент, который не лоялен к Зеленскому. И если нардепы провалят все голосования за дату инаугурации, то ее назначит самостоятельно председатель Верховной Рады Парубий. И вероятнее всего – на 28 мая, когда Зеленский уже не сможет распустить парламент.