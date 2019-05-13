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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Чому не варто достроково розпускати Верховну Раду: думка експерта

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      Новообраний президент Володимир Зеленський вважає, що потрібно достроково розпустити Верховну Раду. Натомість, деякі експерти запевняють, що цього робити не варто, адже парламент не готовий до таких подій.

      Про це розповів експерт з політичних питань Олександр Солонтай у прямому ефірі 24 каналу.

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      Солонтай наголосив, що він проти розпуску Верховної Ради.

      Я вважаю, що це антидержавна позиція – достроково запускати вибори до ВР. Україні потрібно підкорегувати деякі правила до парламентських виборів: відкриті списки, статус народного депутата тощо. І тому нам потрібен на це час, адже Верховна Рада не готова до позачергових виборів,
      – заявив експерт.

      Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 27 жовтня. Відповідно до закону, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня-початку серпня 2019 року. Вибори пройдуть за старою змішаною системою.

      В яких випадках можуть розпустити парламент
      В яких випадках можуть розпустити парламент

      Розпуск Ради: які підстави і що про це треба знати?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Тож розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.

      Підстави для розпуску парламенту: якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.

      Якщо парламент не розпустять достроково, то наступні вибори до Ради відбудуться 27 жовтня.

      Але, за словами Солонтая, саме це питання "вперлося" в питання інавгурації новообраного президента.

      Де зробила помилку Верховна Рада? "Вони мали в перші дні після другого туру президентських виборів призначити дату інавгурації через місяць, приблизно на 2-3 червня. Тобто депутати мали ухвалити дату інавгурації наперед, а 14 травня зібратися і сказати, що вони готують це, зокрема редагують закон про президента, про імпічмент, про взаємовідносини з ВР, про недоторканість депутатів тощо", – відповів експерт.

      Солонтай додав, що нещодавно Верховна Рада ходила на затяжні канікули. "Депутати назвали це роботою в округах та комітетах, але насправді вони всі відпочивали. Проте, є депутати, які реально працювали, бо вони розуміють, що за півроку парламентські вибори", – додав експерт.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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