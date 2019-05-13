Роспуск парламента: удастся ли Зеленскому дожать Порошенко?

Запуск командой Зеленского видеопетиции о роспуске украинского парламента – еще один шаг к назначению досрочных выборов Верховной Рады. Что значит видеопетиция и приведет ли она к внеочередным выборам – в материале 24 канала.

Порошенко тяжело прощается с президентской должностью

У Зеленского не скрывают: им выгодны досрочные выборы. На волне высокого результата на президентских выборах партия "Слуга народа", говорит глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, может победить и стать центром формирования коалиции. В таком случае выборы пройдут не 27 октября, а летом. Но подписать указ о роспуске парламента при условии наличия юридических оснований Зеленский может только после инаугурации. А прекратить досрочно полномочия нардепов, согласно Конституции, – не позднее 27 мая (за полгода до конца каденции парламента).

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Проблема в том, что в парламенте нет единого мнения относительно даты инаугурации Зеленского. "Самопомич" и "Батькивщина" поддерживают самое быстрое ее проведение. А фракции действующей коалиции – БПП и "Народного фронта" – против инаугурации 19 мая, как предлагают у Зеленского. Нардепы ссылаются на то, что это День памяти жертв политических репрессий. В БПП зарегистрировали постановление о проведении инаугурации аж 1 июня.

Оттянуть мгновение прощания с президентской должностью – личное желание Порошенко. А видеопетиция за проведение досрочных выборов – еще один элемент психологического давления на депутатов – противников Зеленского,

– отмечает Владимир Фесенко.



Порошенко трудно отдать президентскую булаву

Политолог Виктор Небоженко отмечает: в последние дни своего пребывания на посту президента Порошенко делает все, чтобы продлить агонию своего режима, затягивая демократическую передачу власти Зеленскому.

Порошенко не просто цепляется за власть, давая повод Западу удивляться и издеваться над вялой украинской политико-конституционной машиной, которая не может заставить упрямого, властолюбивого политика исполнить свой долг и покинуть место службы. Действия Порошенко дискредитируют звание Президента Украины, дестабилизируя верховную власть в Украине. Практика саботажа и шантажа старой власти постепенно переходить и на другие уровни и ветви власти,

– убежден Виктор Небоженко.

Как повлияет видеопетиция на ускорение парламентских выборов?

У Зеленского заявили: чтобы петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

Мы спросили у людей на улице, что они думают о роспуске Верховной Рады. А сейчас спрашиваем вас – оставить или распустить? Напоминаем, что после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь,

– говорится в описании к видео.

Видеопетиция о роспуске Рады

Но с юридической точки зрения такая петиция не имеет силы. Ее нужно зарегистрировать на сайте Верховной Рады или президента. И даже в таком случае это еще ни о чем не говорит.

В команде Зеленского играют в виртуальные игры. Миллион просмотров можно и накрутить. Но лучше – десять тысяч людей на митинге возле Верховной Рады. Просмотры на депутатов особо не повлияют. А тысячи людей на акции протеста – да,

– убежден Фесенко.

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Выиграть Зеленскому, отмечает политолог, помогло не то, что так суперэффективно сработала виртуальная кампания. А настроения против Порошенко, усталость и недоверие к нему и действующим политикам. А продолжение игры в виртуальность может привести к поражению.

Хотя, отмечает он, на парламентских выборах эта петиция может помочь партии Зеленского. Но для большинства украинцев дата проведения не принципиальна.

Риски досрочных выборов парламента

По мнению Владимира Фесенко, сценарий досрочных выборов сложный и рискованный. Если нардепы не назначат инаугурацию на 19 мая или другую компромиссную дату, то этим создадут конфронтацию между новоизбранным президентом Зеленским и парламентом. В команде Зеленского будет доминировать позиция, что с нынешней Верховной Радой ни о чем не договоришься, надо идти на досрочные выборы.

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И, скорее всего, будут ссылаться на сомнительное решение Окружного административного суда Киева, который постановил истребовать у Верховной Рады ведомости с указанием фамилий народных депутатов, которые входят в состав коалиции. Но ответа так и не получил. То есть нет формальных подтверждений о существовании коалиции.

При каких условиях могут распустить Верховную Раду, смотрите инфографику:



Для роспуска парламента есть три основания. Но у Зеленского могут обойти закон?

Хотя, говорит Фесенко, есть ощущение, что у Зеленского на формально-юридические нюансы не очень обращают внимание. В этом первый риск – юридический, который может потом сыграть против Зеленского. Второй риск – политический. Для Зеленского принципиально важно, чтобы решение о роспуске было поддержано правительством и ЦИК.

Если парламент и правительство не поддержат указ о роспуске, посчитают его противоправным и антиконституционным, это означает возникновение политического кризиса. Провести выборы будет сложно. Если команда Зеленского проиграет, то это станет клеймом слабого президента,

– считает Владимир Фесенко.

Это, отмечает эксперт, может привести к постепенному ограничению полномочий президента – реальной и неформальной власти. Специалист подчеркивает: командам Порошенко и Зеленского нужно начинать переговоры о передаче власти. А между ними нет никакого взаимодействия, что плохо.

Виктор Небоженко называет Порошенко "шатуном" и подчеркивает: хуже всего то, что последние провокационные действия бывшего президента Порошенко раскачивают полуразрушенное государство. Порошенко, по его словам, своими действиями продолжает ослаблять государство и тем самым помогает Кремлю удерживать Украину в своей орбите.