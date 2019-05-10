Зеленский снова обратился к Раде относительно даты инаугурации и сравнил Порошенко с туристом

Избранный президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к депутатам украинского парламента. Политик, в частности, попросил парламентариев на ближайшем заседании проголосовать за 19 мая, как дату его инаугурации. Кроме того, он раскритиковал последние шаги действующего гаранта Петра Порошенко.

Как отметил Зеленский в видеообращении, пока украинские народные депутаты действуют в собственных интересах – боятся роспуска Рады и затягивают назначение даты инаугурации, хотя они клялись исполнять обязанности в интересах всех соотечественников.

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Кроме того, по его словам, пока парламентарии "трясутся за свои мандаты, "бывший" президент Петр Порошенко совершает необратимое. В качестве примера он назвал такие его шаги:

– делает активные перестановки в высшем командовании армии (Порошенко уволил с должности командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности командующего Николая Балана; Порошенко назначил Александра Сирского новым командующим ООС);

– пытается пропихнуть своего главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания;

– назначает судей Верховного суда, среди которых – юристы "Рошена", судьи Майдана и родственники господина Кивалова (был главой ЦИК с февраля по 8 декабря 2004 года, его обвиняют в махинациях во время выборов 2004 года, благодаря чему победил Янукович – 24 канал);

– раздает звания генералов более чем 20 лицам, среди которых – начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов, ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово;

– дает звание Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку.

"Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, я готов подставить плечо, а сам держит две дули в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфера до аэропорта. Но не Порошенко, он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола", – утверждает Зеленский.

В то же время избранный президент обратился к действующему гаранту – "сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар, и вперед... Вам еще таможню и паспортный контроль проходить"

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Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе всех институтов. Народ не должен ждать, пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста,.. не о депутатских ксивах. Думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте,

– подытожил Зеленский.

Обращение Зеленского к Раде относительно даты его инаугурации: смотрите видео

Заметим, что в Верховной Раде уже зарегистрировали пять постановлений относительно даты инаугурации Владимира Зеленского. Соответствующие документы поступили от внефракционных нардепов Сергея Мищенко, Виктора Балоги, Виталия Куприя, а также членов БПП Александра Сугоняко и Сергей Каплина. Депутаты предлагают, чтобы инаугурация нового президента состоялась 19 или 20 мая, или 1 июня.

Что известно о вопросе даты инаугурации Зеленского? 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" опубликовало данные ЦИК. Согласно закону, не позднее чем через 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.



В команде Зеленского ранее заявляли, что инаугурация должна состояться как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая), так как в таком случае он будет иметь возможность распустить парламент. Правда, через некоторое уже начали настаивать на 19 мая. Однако конкретная дата проведения инаугурации станет известна только после того, как ее определит Верховная Рада или сам глава парламента. Ближайшее пленарное заседание по этому вопросу должно состояться с 14-го по 17 мая. Спикер Парубий, уверял, что будет делать все, чтобы это произошло как можно быстрее, поэтому дату инаугурации Зеленского Рада может объявить уже 14 мая.





Когда Зеленский станет президентом: инфографика 24 канала