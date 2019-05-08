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      У Зеленского сделали новое заявление о дате инаугурации

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      У Зеленского не исключают, что инаугурация может состояться уже в июне
      У Зеленского не исключают, что инаугурация может состояться уже в июне / Фото из открытых источников

      Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского не исключает, что его инаугурация может состояться в июне. Сам будущий гарант хотел бы провести мероприятие еще 19 мая. Однако, поздняя дата мероприятия может быть связана с тем, что на инаугурацию захотят приехать международные лидеры, которым нужно спланировать свой график.

      Член команды Зеленского Александр Данилюк в комментарии "Обозревателю" рассказал, что на инаугурацию Зеленского ждут лидеров стран-партнеров Украины, и со многими уже есть предварительные договоренности о приезде.

      Читайте также: Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров может приехать в Украину

      "Мы ждем 14 мая решение парламента относительно даты инаугурации, так предусмотрено нашим законодательством. Она может быть с 19 мая, как просил Владимир Зеленский, обращаясь к парламенту, или затянуться на начало июня, чего не хотелось бы", – сказал Данилюк.

      Советник новоизбранного президента пояснил, что от назначенной даты инаугурации будет зависеть состав гостей мероприятия.

      Мировые лидеры имеют напряженный график. Они не могут ежедневно следить за решениями Верховной Рады и подстраивать свои календари. Требуется определенное время, чтобы их пригласить, чтобы они могли спланировать свой приезд. Поэтому ждем 14 мая, а потом определяемся... Мы бы хотели видеть на инаугурации лидеров наших стран-партнеров, со многими у нас уже есть предварительные договоренности и приглашения,
      – подытожил он.

      В Верховной Раде уже зарегистрировали три постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского. Соответствующие законопроекты внесли внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога, которые предлагают провести мероприятие 19 мая. В то же время, нардеп Виталий Куприй убежден, что инаугурация должна состояться 20 мая.

      Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

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      Теги: Александр Данилюк Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Верховная Рада Новости политики Новости Украины
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