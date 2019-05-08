У Зеленського зробили нову заяву про дату інавгурації

Команда новообраного президента Володимира Зеленського не виключає, що його інавгурація може відбутися в червні. Сам майбутній гарант хотів би провести захід ще 19 травня. Проте, пізня дата заходу може бути пов'язана з тим, що на інавгурацію захочуть приїхати міжнародні лідери, яким треба спланувати свій графік.

Член команди Зеленського Олександр Данилюк в коментарі "Обозревателю" розповів, що на інавгурації Зеленського чекають лідерів країн-партнерів України, і з багатьма вже є попередні домовленості про приїзд.

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"Ми чекаємо 14 травня рішення парламенту щодо дати інавгурації, так передбачено нашим законодавством. Вона може бути з 19 травня, як просив Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту, або затягнутися на початок червня, чого не хотілося б", – сказав Данилюк.

Радник новообраного президента пояснив, що від призначеної дати інавгурації буде залежати склад гостей заходу.

Світові лідери мають напружений графік. Вони не можуть щодня стежити за рішеннями Верховної Ради і підлаштовувати свої календарі. Потрібен певний час, щоб їх запросити, щоб вони могли спланувати свій приїзд. Тому чекаємо 14 травня, а потім визначаємося... Ми б хотіли бачити на інавгурації лідерів наших країн-партнерів, з багатьма у нас вже є попередні домовленості і запрошення,

– підсумував він.

У Верховній Раді вже зареєстрували три постанови щодо дати інавгурації Володимира Зеленського. Відповідні законопроекти внесли позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога, які пропонують провести захід 19 травня. Водночас, нардеп Віталій Купрій переконаний, що інавгурація має відбутися 20 травня.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.



