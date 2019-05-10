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      Советник объяснил, когда Зеленский определится с должностями

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      Зеленский будет определяться с должностями, когда будет иметь доступ к базам СБУ, МВД, НАПК, – адвокат Богдан
      Зеленский будет определяться с должностями, когда будет иметь доступ к базам СБУ, МВД, НАПК, – адвокат Богдан / Фото из открытых источников

      Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский определится с назначениями тогда, когда будет иметь доступ к базам данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

      Некоторые вакансии Зеленский для себя уже заполнил, некоторые дальше ищет, заявил его советник и юрист Игоря Коломойского Андрей Богдан, пишет "Радио Свобода".

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      Богдан подчеркнул, что в любом случае будет определяться уже в Администрации Президента, "когда будет иметь доступ к информационным ресурсам государства, когда будет иметь доступ к базе СБУ, МВД, НАПК".

      Конечно, все эти точки получения информации очень важны в кадровом назначении,
      – сказал он.

      В то же время спикер штаба будущего гаранта Дмитрий Разумков рассказал, что Зеленский не должен делать первые кадровые назначения в день инаугурации. Однако у Зеленского считают, что некоторые имена лучше вообще не озвучивать до назначения. Например, претендентов на руководителей Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины.

      Кто такой Андрей Богдан?Адвокат олигарха Игоря Коломойского. В частности, он ведет дела "Приватбанка". По информации журналистов-расследователей, он регулярно посещал своего клиента, когда тот жил в Женеве, а теперь периодически летает к нему в Тель-Авив. Кроме того, работал заместителем министра юстиции времен президентства Виктора Ющенко, а в правительстве Николая Азарова был правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Именно поэтому Богдан попал под действие закона о люстрации. После Майдана экс-чиновник был советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, который позже стал его клиентом и остается им сейчас. Даже баллотировался в парламент по спискам БПП.

      Напомнин, сам Игорь Коломойский отмечает, что Богдан мог бы быть неплохим прокурором, или же, как и любой другой, мог бы возглавлять Администрацию Президента. Отметим, что сам юрист пока не прокомментировал информацию, о том, действительно ли он претендует какую-то из государственных должностей.

      Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел НАПК СБУ Инаугурация Зеленского Игорь Коломойский Владимир Зеленский Новости политики
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