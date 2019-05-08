У Зеленского прокомментировали вероятность отставки Кабмина после инаугурации

Вопрос министров – это все же прерогатива парламента и главы правительства. У президента рычагов влияния на этот процесс не слишком много, пока действует эта коалиция и этот состав Кабинета Министров.

Однако новоизбранный президент Владимир Зеленский после инаугурации сможет озвучить свою позицию относительно этих или других министров, заявил спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских телеканалов.

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В частности, на вопрос относительно главы МВД Украины Арсена Авакова Разумков ответил, что тот, скорее всего, будет выполнять свои функции до парламентских выборов.

Я думаю, что если мы говорим об Авакове, то Аваков был подан, если я не ошибаюсь, по квоте "Народного Фронта", а сегодня "Народный Фронт" является одной из двух ключевых фракций в коалиции,

– сказал он.

При этом спикер штаба Зеленского добавил, что "время покажет", потому что "в Украине все меняется очень быстро". Заметим, недавно украинский олигарх Игорь Коломойский в одном из своих интервью сказал, что "Аваков должен остаться в правительстве, потому что является фактором стабильности в стране".

Отметим, президент может повлиять только на назначение министра иностранных дел и министра обороны. Имена кандидатов на эти должности Зеленский обещает озвучить после инаугурации. По словам Разумкова, "это объективная и понятная позиция", особенно "с учетом войны и критики от оппонентов".

Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее, чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.



