Не вижу оснований, – Розенко о возможной отставке правительства после инаугурации Зеленского
Оснований для отставки нынешнего правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройманом в связи с избранием нового президента нет. Кабинет министров формируется и подотчетен исключительно Верховной Раде Украины.
Вице-премьер-министр Павел Розенко в комментарии УНН сказал, что пока нет причин, по которым Зеленский должен сменить правительство.
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Жизнь, безусловно, расставит все на свои места, но правительство работает, и я сейчас не вижу никаких оснований для того, чтобы каким-то образом конституционным способом были осуществлены какие-то изменения в этом направлении,
– сказал чиновник.
Розенко добавил, что основания для изменения состава или отставки правительства четко определены в Конституции. Именно по ним правительство складывает свои полномочия перед новоизбранным Верховным Советом и его судьба находится в руках парламента.
В то же время, президент Украины имеет полномочия, чтобы внести на рассмотрение Верховной Рады своих представителей в Кабинет министров, и это его конституционное право – участвовать в формировании правительства. Тем не менее, правительство подотчетно и подконтрольно Верховной Раде, ведь сформировано коалицией парламента.
Заметим, президент может повлиять только на назначение министра иностранных дел и министра обороны. Серьезных изменений в правительстве не стоит ждать, пока не состоятся выборы в парламент и сформируется новая коалиция.
Однако, пока неизвестно что будет с парламентом, как он будет работать с Зеленским, и как долго будет работать вообще. В частности, если инаугурация новоизбранного президента будет 19 мая, то он теоретически успеет распустить Верховную Раду и найти для этого основания.
Сам Зеленский считает, что еще рано говорить о возможном роспуске парламента, ведь у него еще нет полномочий.
Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.
Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.