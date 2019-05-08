Не вижу оснований, – Розенко о возможной отставке правительства после инаугурации Зеленского

Оснований для отставки нынешнего правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройманом в связи с избранием нового президента нет. Кабинет министров формируется и подотчетен исключительно Верховной Раде Украины.

Вице-премьер-министр Павел Розенко в комментарии УНН сказал, что пока нет причин, по которым Зеленский должен сменить правительство.

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Жизнь, безусловно, расставит все на свои места, но правительство работает, и я сейчас не вижу никаких оснований для того, чтобы каким-то образом конституционным способом были осуществлены какие-то изменения в этом направлении,

– сказал чиновник.

Розенко добавил, что основания для изменения состава или отставки правительства четко определены в Конституции. Именно по ним правительство складывает свои полномочия перед новоизбранным Верховным Советом и его судьба находится в руках парламента.

В то же время, президент Украины имеет полномочия, чтобы внести на рассмотрение Верховной Рады своих представителей в Кабинет министров, и это его конституционное право – участвовать в формировании правительства. Тем не менее, правительство подотчетно и подконтрольно Верховной Раде, ведь сформировано коалицией парламента.

Заметим, президент может повлиять только на назначение министра иностранных дел и министра обороны. Серьезных изменений в правительстве не стоит ждать, пока не состоятся выборы в парламент и сформируется новая коалиция.

Однако, пока неизвестно что будет с парламентом, как он будет работать с Зеленским, и как долго будет работать вообще. В частности, если инаугурация новоизбранного президента будет 19 мая, то он теоретически успеет распустить Верховную Раду и найти для этого основания.

Сам Зеленский считает, что еще рано говорить о возможном роспуске парламента, ведь у него еще нет полномочий.

Когда состоится инаугурация Зеленского?​Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должно состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.







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