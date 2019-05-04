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      Зеленский прокомментировал роспуск парламента

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      Зеленский прокомментировал роспуск парламента
      Зеленский прокомментировал роспуск парламента / Getty images

      Новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о вероятном роспуске парламента.

      Такое заявление Владимир Зеленский сделал после встречи с председателями депутатских фракций Верховной Рады, сообщает корреспондент 24 канала.

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      Зеленский добавил, что у него еще нет полномочий.

      Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ,
      – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября. Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

      Новоизбранный президент встретился с руководителями фракций парламента для того, чтобы обсудить дату инаугурации. Однако пока согласия относительно конкретной даты инаугурации Зеленского так и не дошли.

      зеленський президент
      Когда Владимир Зеленский станет президентом: инфографика

      Когда состоится инаугурация Зеленского?
      Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.

      В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда до парламентских выборов останется менее полугода.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский
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