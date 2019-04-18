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      Можно ли досрочно распустить Раду и какие для этого есть юридические основания

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      Можно ли досрочно распустить Раду и какие для этого есть юридические основания
      Можно ли досрочно распустить Раду и какие для этого есть юридические основания / slovoidilo.ua

      Согласно статье 90 Конституции Украины, президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. Наиболее действенное юридическое основание для этого – в течение 30 дней не сформирована коалиция.

      24 канал решил напомнить, в каких случаях президент может досрочно распустить Верховную Раду.

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      В соответствии со статьей 83 Конституции президент может досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение одного месяца в ВР не сформирована коалиция депутатских фракций.

      Также в случае, если в течение шестидесяти дней после отставки Кабинета Украины не сформирован персональный состав Кабинета Министров. Кроме того, если в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

      Можно ли распустить парламент восьмого созыва?

      По словам политического эксперта Андрея Вигиринского, наиболее действенное основание – в течение 30 дней не сформирована коалиция.

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      К тому же, в Киевском окружном административном суде на рассмотрении находится иск о бездействии коалиции из-за невнесения кандидатуры на пост министра здравоохранения. Аппарат Верховной Рады не предоставил суду информацию о составе коалиции. Поэтому теоретически суд может установить факт отсутствия коалиции. Впрочем, есть много нюансов.

      Во-первых, согласно статье 90 Конституции, полномочия парламента не могут быть досрочно прекращены в последние шесть месяцев срока его полномочий. То есть Верховную Раду можно распустить не позднее 27 мая.

      Во-вторых, Раду нельзя распустить до вступления в должность нового президента. Дата инаугурации пока неизвестна. Но ЦИК и народные депутаты вполне могут затянуть процедуру.

      Момент установления факта прекращения существования коалиции и отсчета 30 дней ее отсутствии – ключевой. До 27 мая нужно, чтобы было решение суда. Или  чтобы одна из фракций коалиции на днях заявила о своем выходе. Только так президент может издать указ. Времени мало. Поэтому это – маловероятный вариант,
      – убежден Андрей Вигиринский.

      Политолог отмечает, что даже если суд в апреле или мае установит, что коалиции не существует, к примеру, с 2016 года, то с момента судебного решения наступает новый 30-дневный срок ее формирования заново. И только по факту ее неформирования можно распускать парламент.

      Когда могут состояться досрочные выборы в Раду?
      Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

      Каковы шансы у разных партий, смотрите инфографику:

      парламентські вибори партії верховна рада
      Какие шансы у партий пройти в Верховную Раду – инфографика

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
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