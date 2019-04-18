Зеленский хотел бы досрочно распустить Верховную Раду

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что хотел бы досрочно распустить Верховную Раду. Однако политик думает, что не успеет этого сделать.

На вопрос журналиста "Вы думаете, Вы не успеете распустить Раду?" Зеленский ответил: "Я боюсь, что я не успею".

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"Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за 6 месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент", – сказал кандидат в президенты в интервью изданию "РБК-Украина".

На вопрос журналиста "То есть, если успеете, то распустите?" Зеленский ответил: "Будем думать, да. Но Вы же понимаете, что нам это выгодно".

Какие юридические основания существуют для досрочного роспуска Верховной Рады?

Согласно статье 90 Конституции Украины, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если:

в течение 1 месяца в парламенте не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 Конституции;

в течение 60 дней после отставки Кабинета министров Украины не сформирован персональный состав правительства;

в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Когда могут состояться досрочные выборы в Раду?

Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

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