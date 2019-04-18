13:59
18 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Балерина Волочкова защитила Путина. Странный русский робот
      Вєсті Кремля
      23:01, 17 апреля
      Вести.UA: Порошенко и Зеленский разозлили Ляшко. Президент ступил на адскую землю
      Вєсті.UA
      21:28, 17 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Зеленский хотел бы досрочно распустить Верховную Раду

      299 Читати новину українською
      Зеленский хотел бы досрочно распустить парламент
      Зеленский хотел бы досрочно распустить парламент / Getty Images

      Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что хотел бы досрочно распустить Верховную Раду. Однако политик думает, что не успеет этого сделать.

      На вопрос журналиста "Вы думаете, Вы не успеете распустить Раду?" Зеленский ответил: "Я боюсь, что я не успею".

      Читайте также: Досрочные выборы парламента: для чего это нужно и кому выгодно?

      "Я ломать закон не буду, не буду нарушать закон. Если мы успеем в срок за 6 месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент", – сказал кандидат в президенты в интервью изданию "РБК-Украина".

      На вопрос журналиста "То есть, если успеете, то распустите?" Зеленский ответил: "Будем думать, да. Но Вы же понимаете, что нам это выгодно".

      Какие юридические основания существуют для досрочного роспуска Верховной Рады?

      • Согласно статье 90 Конституции Украины, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если:
      • в течение 1 месяца в парламенте не сформирована коалиция депутатских фракций согласно статье 83 Конституции;
      • в течение 60 дней после отставки Кабинета министров Украины не сформирован персональный состав правительства;
      • в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

      Когда могут состояться досрочные выборы в Раду?

      Согласно закону, досрочные выборы могут состояться в конце июля-начале августа 2019 года. Выборы пройдут по старой смешанной системе.

      Читайте также: Рейтинг кандидатов в президенты: социологи обнародовали новые результаты

       

      Верховна Рада розпуск вибори партії парламент Зеленський

      blog_ava
      7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
      сегодня
      4239
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Верховная Рада Парламентские выборы 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      сегодня , 13:30 Судова та антикорупційна реформи: що має зробити президент України після обрання
      Віталій Шабунін 30
      Давайте жити як нація, а не як натовп
      сегодня , 13:26 Давайте жити як нація, а не як натовп
      Артем Овдієнко 353
      Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      17 апреля , 09:00 Тенденции 2019 года в обустройстве сада
      262
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      сегодня , 12:29 Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
      Юлія Гілей 19725
      Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      сегодня , 12:00 Дебати Порошенка і Зеленського: чому все так складно і які шанси на побачення?
      Анастасія Кримова 952
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Свободовцы запланировали на 1 января факельный марш в честь Бандеры
       30 декабря 2013 , 13:13 100
      Украина теряет автомобилестроительную отрасль промышленности
       21 августа 2018 , 11:30
      Трагедия Месси, странное решение ФИФА и еще 7 наиболее неожиданных новостей уходящего года
       30 декабря 2018 , 15:23
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук