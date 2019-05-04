Зеленський прокоментував розпуск парламенту

Новообраний президент Володимир Зеленський вважає, що ще зарано говорити про ймовірний розпуск парламенту.

Таку заяву Володимир Зеленський зробив після зустрічі з головами депутатських фракцій Верховної Ради, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Зеленський додав, що у нього ще немає повноважень.

Як тільки в мене будуть повноваження, ви отримаєте відповідь,

– наголосив Володимир Зеленський.

Чергові парламентські вибори в Україні мають відбутися 27 жовтня. Відповідно до закону, дострокові вибори можуть відбутися наприкінці липня-початку серпня 2019 року. Вибори пройдуть за старою змішаною системою.

Новообраний президент зустрівся з керівниками фракцій парламенту для того, аби обговорити дату інавгурації. Однак наразі згоди щодо конкретної дати інавгурації Зеленського так і не дійшли.



Коли Володимир Зеленський стане президентом: інфографіка

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.