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      Не бачу підстав, – Розенко про ймовірну відставку уряду після інавгурації Зеленського

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      Розенко прокоментував ймовірну відставку уряду за керівництва Зеленського
      Розенко прокоментував ймовірну відставку уряду за керівництва Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Підстав для відставки нинішнього уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройманом у зв'язку з обранням нового президента немає. Кабінет міністрів формується і є підзвітним виключно Верховній Раді України.

      Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко у коментарі УНН розповів, що наразі немає причин, через які Зеленський мав би змінити уряд.

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      Життя, безумовно, розставить усе на свої місця, але уряд працює, і я зараз не бачу жодних підстав для того, щоб якимось чином у конституційний спосіб були здійснені якісь зміни в цьому напрямку,
      – сказав чиновник.

      Розенко додав, що підстави для зміни складу або відставки уряду чітко визначені у Конституції. Саме за ними уряд складає свої повноваження перед новообраною Верховною Радою і його доля перебуває в руках парламенту.

      Водночас, президент України має повноваження, аби внести на розгляд Верховної Ради своїх представників у Кабінет міністрів, і це його конституційне право – брати участь у формуванні уряду. Тим не менш, уряд підзвітний і підконтрольний Верховній Раді, адже сформований коаліцією парламенту.

      Зауважимо, президент може вплинути лише на призначення міністра закордонних справ і міністра оборони. Серйозних змін в уряді не варто чекати, поки не відбудуться вибори до парламенту і сформується нова коаліція.

      Проте, наразі невідомо що буде із парламентом, як він працюватиме із Зеленським, і як довго буде працювати взагалі. Зокрема, якщо інавгурація новообраного президента буде 19 травня, то він теоретично встигне розпустити Верховну Раду і знайти для цього підстави.

      Сам Зеленський вважає, що ще зарано говорити про ймовірний розпуск парламенту, адже у нього ще немає повноважень.

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.

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      Теги: Новини України Павло Розенко Кабінет Міністрів України Президентські вибори 2019 Президент України Володимир Зеленський Інавгурація Зеленського Верховна Рада Новини політики
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