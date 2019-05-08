23:56
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      У Зеленського прокоментували ймовірність відставки Кабміну після інавгурації

      441 Читать новость на русском
      У президента не надто багато важелів впливу, – Разумков про ймовірну відставку Кабміну
      У президента не надто багато важелів впливу, – Разумков про ймовірну відставку Кабміну / 24 канал

      Питання міністрів — це все ж прерогатива парламенту та голови уряду. У президента важелів впливу на цей процес не надто багато, поки діє ця коаліція і цей склад Кабінету міністрів.

      Однак новообраний президент Володимир Зеленський після інавгурації зможе озвучити свою позицію щодо цих чи інших міністрів, заявив речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков сказав у ефірі одного з українських телеканалів.

      Читайте також: Не бачу підстав, – Розенко про ймовірну відставку уряду після інавгурації Зеленського

      Зокрема, на запитання щодо глави МВС України Арсена Авакова Разумков відповів, що той, скоріш за все, виконуватиме свої функції до парламентських виборів.

      Я думаю, що якщо ми говоримо про Авакова, то Аваков був поданий, якщо я не помиляюся, по квоті "Народного Фронту", а сьогодні "Народний Фронт" є однією з двох ключових фракцій в коаліції,
      – сказав він.

      При цьому речник штабу Зеленського додав, що "час покаже", бо "в Україні все змінюється дуже швидко". Зауважимо, нещодавно український олігарх Ігор Коломойський в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що "Аваков має залишитись в уряді, бо є фактором стабільності в країні". 

      Зазначимо, президент може вплинути лише на призначення міністра закордонних справ і міністра оборони. Імена кандидатів на ці посади Зеленський обіцяє озвучити після інавгурації. За словами Разумкова, "це об'єктивна і зрозуміла позиція", особливо з урахуванням війни та критики від опонентів".

      Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.

      Сам Зеленський хоче, щоб інавгурація відбулася 19 травня. Однак остаточну дату можуть визначити на засіданні Верховної Ради 14 травня.
      зеленський, інавгурація, президент, вибори президента

      blog_ava
      У бою на Донбасі загинув український військовий: що відомо про героя
      сьогодні
      3397
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Інавгурація Зеленського Арсен Аваков
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      сьогодні , 22:02 Головні новини 8 травня: Вакарчук йде на вибори і незаконні паспорти РФ на Донбасі
      1905
      Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      сьогодні , 22:01 Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      Наталя Ромашова 852
      Советник Путина и "еврейский заговор"
      сьогодні , 21:30 Советник Путина и "еврейский заговор"
      Іван Яковина 725
      Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра
      сьогодні , 21:02 Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра
      Євгенія Мазур 2156
      Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      сьогодні , 19:30 Два еталони розкоші: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan та Phantom EWB
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук