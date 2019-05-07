Про Авакова, команду Зеленського та повернення в Україну: друга частина інтерв'ю з Коломойським

Про медіабізнес, спрощення процедури отримання громадянства РФ для мешканців Донбасу, Авакова як очільника МВС, а також про те, хто просився до команди Зеленського та чому він живе в Ізраїлі – розповів Ігор Коломойський в інтерв'ю для програми "Наші гроші".

Про спрощення процедури видачі паспортів РФ на Донбасі

– Не бачу в цьому нічого незвичайного. Якої реакції чекають від Зеленського? Треба плюнути в портрет Путіна? Якісь заяви? На що вони повпливають?

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– Вчора зробили заяву ж, що це неприпустимо. А Захід висловив стурбованість. А ще ООН збереться, скажуть там, що це погано. Кому це цікаво? Мені це нагадує історію, коли Остап Бендер казав, що Захід нам допоможе. Ніхто нам не допоможе й не допоміг. В нас старий президент п'ять років висловлювався. І що, стало легше нам? Чи Крим повернули? Чи війна на Донбасі припинилася?

Що передбачає скандальний указ Путіна?Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

Про те, чому він живе в Ізраїлі

– З 2010 року я жив у Швейцарії, у 2014 році я повернувся в Україну, чесно попрацював і поїхав. Я не поїхав через Порошенка, я був між Україною та Женевою, іноді в Ізраїлі. В Україну приїжджав по бізнесу. Сім'я жила у Швейцарії. Зараз я довго не з'являюся в Україні – такого раніше не було. НБУ міг подати на мене в суд і закрили б мене.



Інтерв'ю з Ігорем Коломойським

– Зараз (після обрання Зеленського – 24 канал) немає політичного підтексту, щоб просто так це зробити. Я надіюся, що Адміністрація Президента не буде керувати судовою гілкою влади та всіма іншими. Не хочу статистику покращувати Порошенку, що при ньому багато олігархів повернулося. Коломойський повернеться – запишуть Порошенку. Хочу, щоб повернення записали Зеленському.

Чому від Зеленського немає конкретних рішень

– Ми перебуваємо на дні. Ви живете в Києві й ви цього не відчуваєте. А з Ізраїлю видно всю картину. Ми маємо 116 мільярдів ВВП на душу населення припадає 2700 доларів в рік, тобто 230-240 доларів на людину. А в Польщі – 630 мільярдів на те ж саме населення.

– З чого ви взяли, що у нього (Зеленського, – 24 канал) немає плану дій? Якщо ви хочете конкретики, то зразу виникнуть запитання – як і де ви це будете реалізовувати. На ці запитання є відповіді, але просто треба розуміти, яку дорогу ти вибираєш, Якщо Зеленський не буде брати від мене трубки після інавгурації, то я більше не дзвонитиму йому й наслідків від цього ніяких не буде.

– Ви зрозумійте, коли звичайна людина Зеленський і людина Зеленський, яка стала президентом – це різні позиції, погляди, тобто місце посади визначає погляди людини. Зараз на нього всюди тиск – адвокат Коломойського, охорона Коломойського, машина Коломойського, тобто всюди Коломойський. То можливо йому треба взяти паузу і сказати, що немає ніякого Коломойського. Ви ж розумієте, що це все придумана історія?

Про Андрій Богдана

Ігор Коломойський розповів, нещодавно телефонував своєму адвокатові Андрію Богдану, який також є юристом новообраного президента Володимира Зеленського. Зокрема наголосив, що він – один з важливих клієнтів Богдана.

– Казав, що всі чекаємо, коли він вже закінчить з цими виборами. Адже через це багато питань тимчасово зупинилися. Казав йому: "Давай поговоримо. Якщо ти підеш раптом на якусь посаду, то втратиш свою адвокатську ліцензію. Хто буде замість тебе тоді? У тебе ж багато моїх справ.



У 2014 році мав статус радника Коломойського як очільника Дніпропетровщини

Після цього журналістка запитала олігарха, чи звертався б він до Богдана, якщо б той таки отримав якусь серйозну державну посаду.

– Якщо б таки звертався, то попросив би пришвидшити певні процеси, які зіштовхуються з бюрократією. Щоб він підказав механізм, як зорієнтуватися в тій системі координат, в якій би він знаходився, отримавши якусь посаду. Богдан міг би бути непоганим прокурором, або ж, як і будь-хто інший, міг би очолювати Адміністрацію президента.

Про Ріната Ахметова

– Я не планую бути ініціатором будь-якого переділу, ні приватизації, націоналізації, експропріації. Я вважаю, що сьогодні треба думати про те, як збільшити ВВП і повертати людей за кордону. Не силою і потім встановити "залізну завісу", а створювати робочі міста. Не так, як було при СРСР.

– Десятиліттями у нас з Рінатом Ахметовим рівні, нормальні, шанобливі, коректні відносини. Проте це не заважає нам сваритися через якісь питання. Може це й експеремент. Проте зараз така ситуація, що гірше вже не буде.

Про депутатів, які просились до партії Зеленського

Новообраний Президент України Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв привести до влади нові обличчя. Однак Ігор Коломойський вважає, що така позиція створює певні обмеження.

Я вважаю, що історія з "новими обличчями" вона дає деякі обмеження. Ти можеш взяти якогось спеціаліста, але тоді виникає питання – це нове обличчя чи старе. Коли ти зробив тезу "нові обличчя", то ти заганяєш себе в якісь обмеження, які потім політично буде важко долати,

– сказав він. За словами Коломойського до нього багато, хто дзвонить з проханнями потрапити в команду Зеленського. Наприклад, Антон Яценко дзвонив і запитував: "а можна мені бути новим обличчям, я пластичну операцію зроблю".

Інтерв'ю з Ігорем Коломойським "З "Відродження" мінімум половина складу дзвонила. З "Блоку Петра Порошенку" ніхто не дзвонив. Навіть з УКРОПу ніхто не дзвонив. Олександр Шевченко запитував, яка буде система виборів. Тимошенко не дзвонила, я вважаю вона засмучена", – додав Коломойський. Про відносини з медіа – Відносини Порошенка з медіа – це те, як показують його або не показують. Мої відносини з медіа – це та чи інша сторона правди. Я ніколи не просив і не звертався з проханнями чи вимогами до "1+1", щоб мене показали". Якщо враховувати медіа і їх вплив, то так, я олігарх. Проте в класичному виді олігархії – це монополія чи олігархія, то тоді я не олігарх. У мене немає виконавчої влади. – Я з повагою ставлюся до колективу "1+1". Вони не будуть зараз вихваляти новообраного президента Володимира Зеленського або когось іншого. Якщо все розпродати, то треба залишити лише медіа. Я борюся не за свої фінансові інтереси. Показувати правду – це і боротьба за справедливість. Про Супрун та Авакова Олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому не зрозумілі реформи, які останні роки активно запроваджує Міністерство охорони здоров'я в Україні. – Щодо Міністерства охорони здоров'я – жах. Взагалі не розумію, хто, що і як – вакцинація, кір. Я суджу за кількостю скандалів, висловлюваннями політиків і не політиків. Я вважаю, що Комаровський – авторитетна людина. Чув, що він говорив, то я вважаю, що це заслуговує уваги. – З чинного Кабміну, окрім Арсена Авакова, більше нема кого відзначити. Він має залишитись в уряді. Щоб в країні не відбувалось, він являється фундаментом. Я вважаю, що він – фактор стабільності в країні.

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