Жах, вакцинація, кір, – Коломойський висловився про медреформу

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому не зрозумілі реформи, які останні роки активно запроваджує Міністерство охорони здоров'я в Україні.

В інтерв'ю програмі "Наші гроші" олігарх сказав, що він особливо не стикається з Міністерством охорони здоров'я України, але оцінює ситуацію за висловлюваннями інших людей.

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"Щодо Міністерства охорони здоров'я – жах. Взагалі не розумію, хто, що і як – вакцинація, кір. Я суджу за кількостю скандалів, висловлюваннями політиків і не політиків. Я вважаю, що Комаровський – авторитетна людина. Я чув, що він говорив, то я вважаю, що це заслуговує уваги", – заявив Коломойський.

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Що змінилось у МОЗ України після приходу Уляни Супрун? Уляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Коломойський сказав, що з чинного Кабміну, окрім Арсена Авакова, більше нема кого відзначити. Також вважає, що він має залишитись в уряді.

"Щоб в країні не відбувалось – він являється фундаментом. Я вважаю, що він фактор стабільності в країні", – зазначив мільярдер.