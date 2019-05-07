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      Жах, вакцинація, кір, – Коломойський висловився про медреформу

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      Коломойський висловився про медреформу
      Коломойський висловився про медреформу / Фото з відкритих джерел

      Олігарх Ігор Коломойський заявив, що йому не зрозумілі реформи, які останні роки активно запроваджує Міністерство охорони здоров'я в Україні.

      В інтерв'ю програмі "Наші гроші" олігарх сказав, що він особливо не стикається з Міністерством охорони здоров'я України, але оцінює ситуацію за висловлюваннями інших людей. 

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      "Щодо Міністерства охорони здоров'я – жах. Взагалі не розумію, хто, що і як – вакцинація, кір. Я суджу за кількостю скандалів, висловлюваннями політиків і не політиків. Я вважаю, що Комаровський – авторитетна людина. Я чув, що він говорив, то я вважаю, що це заслуговує уваги", – заявив Коломойський. 

      Що говорить Уляна Супрун про вакцинацію проти кору – читайте у матеріалі 24 каналу

      Що змінилось у МОЗ України після приходу Уляни СупрунУляна Супрун почала виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я 1 серпня 2016 року. За цей час вона зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:
      - запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      - підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      - с      тарт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

      Коломойський сказав, що з чинного Кабміну, окрім Арсена Авакова, більше нема кого відзначити. Також вважає, що він має залишитись в уряді.

      "Щоб в країні не відбувалось – він являється фундаментом. Я вважаю, що він фактор стабільності в країні", – зазначив мільярдер.

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      Теги: Новини України Уляна Супрун Ігор Коломойський Міністерство охорони здоров’я Арсен Аваков Медична реформа
      Джерело: 24 канал
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