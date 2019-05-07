Ужас, вакцинация, корь, – Коломойский высказался о медреформе

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему не понятны реформы, которые последние годы активно внедряет Министерство здравоохранения в Украине.

В интервью программе "Наши деньги" олигарх сказал, что он особо не сталкивается с Министерством здравоохранения Украины, но оценивает ситуацию с высказываний других людей.

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"Что касается Министерства здравоохранения – ужас. Вообще не понимаю, кто, что и как – вакцинация, корь. Я сужу по количеству скандалов, высказываний политиков и неполитиков. Я считаю, что Коморовский – авторитетный человек. Я слышал, что он говорил, то я считаю, что это заслуживает внимания", – заявил Коломойский.

Что говорит Ульяна Супрун о вакцинации против кори – читайте в материале 24 канала

Что изменилось в Минздраве Украины после прихода Ульяны Супрун?

Ульяна Супрун начала выполнять обязанности министра здравоохранения 1 августа 2016 года. За это время она сделала многое: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.



Одни из главных достижений:

- запуск программы "Доступные лекарства", на которую правительство выделило 500 миллионов гривен;

- поддержка парламентом медицинской реформы в октябре 2017 года;

- старт единой кампании "Врач для каждой семьи" в апреле 2018 года, в рамках которой украинцы будут выбирать себе врачей и подписывать с ними декларации.

Коломойский сказал, что из действующего Кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить. Также считает, что он должен остаться в правительстве.

"Чтобы в стране не происходило – он является фундаментом. Я считаю, что он фактор стабильности в стране", – отметил миллиардер.