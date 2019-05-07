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      Видача паспортів РФ на Донбасі: цинічна реакція Коломойського

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      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / informator.news

      Український олігарх Ігор Коломойський не бачить нічого незвичайного в тому, що Росія спростила процедуру отримання свого громадянства українцям на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

      Про це він розповів журналістам програми "Наші гроші" під час інтерв'ю у своєму офісі в місті Герцлія, Ізраїль.

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      Денис Бігус нагадав Коломойському про те, що напередодні російський президент Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів окупованих територій на Донбасі.

      Що передбачає скандальний указ Путіна? Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях ОРДЛО можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Журналіст наголосив, що такий крок президента РФ вимагає реакції від новообраного президента Володимира Зеленського.

      Якої реакції? Треба плюнути в портрет Путіна? Якісь заяви? На що вони повпливають? Вчора зробили заяву ж, що це неприпустимо. А Захід висловив стурбованість. А ще ООН збереться, скажуть там, що це погано. Кому це цікаво? Мені це нагадує історію, коли Остап Бендер казав, що Захід нам допоможе. Ніхто нам не допоможе й не допоміг,
      – відповів олігарх.

      У відповідь журналіст зауважив, що новий президент навіть не може висловитися щодо конфлікту з Росією.

      "В нас старий президент п'ять років висловлювався. І що, стало легше нам? Чи Крим повернули? Чи війна на Донбасі припинилася? Порошенко висловлювався з будь-якого приводу: чи школу відкрили, чи в Керченську протоку людей відправили. Для чого ж це тоді робили?", – зазначив Коломойський.

      Першу частину інтерв'ю з Ігорем Коломойським дивіться тут.

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      Теги: Новини України Новини політики Ігор Коломойський Україна – Росія Володимир Путін Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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