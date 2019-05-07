Выдача паспортов РФ на Донбассе: циничная реакция Коломойского

Украинский олигарх Игорь Коломойский не видит ничего необычного в том, что Россия упростила процедуру получения своего гражданства украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом он рассказал журналистам программы "Наши деньги" во время интервью в своем офисе в городе Герцлия, Израиль.

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Денис Бигус напомнил Коломойскому о том, что накануне российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

Что предусматривает скандальный указ Путина?​

Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

Журналист отметил, что такой шаг президента РФ требует реакции от новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Какой реакции? Надо плюнуть в портрет Путина? Какие заявления? На что они повлияют? Вчера сделали заявление же, что это недопустимо. А Запад выразил обеспокоенность. А еще ООН соберется, скажут там, что это плохо. Кому это интересно? Мне это напоминает историю, когда Остап Бендер говорил, что Запад нам поможет. Никто нам не поможет и не помог,

– ответил олигарх.

В ответ журналист заметил, что новый президент даже не может высказаться относительно конфликта с Россией.

"У нас старый президент пять лет высказывался. И что, стало легче? Или нам Крым вернули? Или война на Донбассе прекратилась? Порошенко высказывался по любому поводу: школу открыли, или в Керченский пролив людей отправили. Для чего же это тогда делали?", – отметил Коломойский.

Первую часть интервью с Игорем Коломойским смотрите здесь.