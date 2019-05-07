19:54
7 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Выдача паспортов РФ на Донбассе: циничная реакция Коломойского

      108 Читати новину українською
      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский / informator.news

      Украинский олигарх Игорь Коломойский не видит ничего необычного в том, что Россия упростила процедуру получения своего гражданства украинцам на временно оккупированных территориях Донбасса.

      Об этом он рассказал журналистам программы "Наши деньги" во время интервью в своем офисе в городе Герцлия, Израиль.

      Читайте также: Коломойский собирается вернуть себе недвижимость в Днепре, которую суд отдал НБУ

      Денис Бигус напомнил Коломойскому о том, что накануне российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?​
      Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      Журналист отметил, что такой шаг президента РФ требует реакции от новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      Какой реакции? Надо плюнуть в портрет Путина? Какие заявления? На что они повлияют? Вчера сделали заявление же, что это недопустимо. А Запад выразил обеспокоенность. А еще ООН соберется, скажут там, что это плохо. Кому это интересно? Мне это напоминает историю, когда Остап Бендер говорил, что Запад нам поможет. Никто нам не поможет и не помог,
      – ответил олигарх.

      В ответ журналист заметил, что новый президент даже не может высказаться относительно конфликта с Россией.

      "У нас старый президент пять лет высказывался. И что, стало легче? Или нам Крым вернули? Или война на Донбассе прекратилась? Порошенко высказывался по любому поводу: школу открыли, или в Керченский пролив людей отправили. Для чего же это тогда делали?", – отметил Коломойский.

      Первую часть интервью с Игорем Коломойским смотрите здесь.

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      3982
      Теги: Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия Игорь Коломойский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Поминальная неделя: правила, приметы и традиции
      сегодня , 19:10 Поминальная неделя: правила, приметы и традиции
      Анастасія Ковач-Петрушенко 19699
      Версальское соглашение – первое унижение Германии, которое закончилось Второй мировой войной
      сегодня , 19:03 Версальское соглашение – первое унижение Германии, которое закончилось Второй мировой войной
      Борис Немировський 44
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      сегодня , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      179
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      сегодня , 18:57 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 14947
      Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      сегодня , 18:50 Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      Ірина Поліщук 475
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      "Украина – не выгребная яма": украинцы будут протестовать у посольства Дании
       4 июня 2018 , 06:44
      Оружие на Донбасс везут не гумконвои, – журналист
       23 сентября 2016 , 00:04
      Лейпциг – Заря: "Триллер, сын может завершить эпоху Вернидуба" – немецкие СМИ поражены и выражают уважение к украинцам
       31 августа 2018 , 16:38
      Илон Маск рассказал о банкротстве Tesla: Видео
       27 ноября 2018 , 10:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук