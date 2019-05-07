Коломойський назвав депутатів, які просились до партії Зеленського
Новообраний Президент України Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв привести до влади нові обличчя. Однак Ігор Коломойський вважає, що така позиція створює певні обмеження.
Таку думку висловив олігарх в інтерв'ю програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".
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"Я вважаю, що історія з "новими обличчями" вона дає деякі обмеження. Ти можеш взяти якогось спеціаліста, але тоді виникає питання – це нове обличчя чи старе. Коли ти зробив тезу "нові обличчя", то ти заганяєш себе в якісь обмеження, які потім політично буде важко долати", – сказав Коломойський.
За словами Коломойського до нього багато, хто дзвонить з проханнями потрапити в команду Зеленського.
Наприклад Антон Яценко дзвонив і запитував: "а можна мені бути новим обличчям, я пластичну операція зроблю",
– пригадав бізнесмен.
"З "Відродження" мінум половина складу дзвонила. З "Блоку Петра Порошенку" ніхто не дзвонив. Навіть з УКРОПу ніхто не дзвонив. Олександр Шевченко запитував, яка буде система виборів. Тимошенко не дзвонила, я вважаю вона засмучена", – додав Коломойський.
Хто входить у команду Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу
Які результати виборів-2019? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня.