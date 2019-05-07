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      Коломойський назвав депутатів, які просились до партії Зеленського

      1494 Читать новость на русском
      Ігор Коломойський
      Ігор Коломойський / 24 канал

      Новообраний Президент України Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії обіцяв привести до влади нові обличчя. Однак Ігор Коломойський вважає, що така позиція створює певні обмеження.

      Таку думку висловив олігарх в інтерв'ю програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

      Читайте також: У Зеленського пояснили, як відбиратимуть людей на ключові посади

      "Я вважаю, що історія з "новими обличчями" вона дає деякі обмеження. Ти можеш взяти якогось спеціаліста, але тоді виникає питання – це нове обличчя чи старе. Коли ти зробив тезу "нові обличчя", то ти заганяєш себе в якісь обмеження, які потім політично буде важко долати", – сказав Коломойський.

      За словами Коломойського до нього багато, хто дзвонить з проханнями потрапити в команду Зеленського. 

      Наприклад Антон Яценко дзвонив і запитував: "а можна мені бути новим обличчям, я пластичну операція зроблю",
      – пригадав бізнесмен.

      "З "Відродження" мінум половина складу дзвонила. З "Блоку Петра Порошенку" ніхто не дзвонив. Навіть з УКРОПу ніхто не дзвонив. Олександр Шевченко запитував, яка буде система виборів. Тимошенко не дзвонила, я вважаю вона засмучена", – додав Коломойський.

      Хто входить у команду Володимира Зеленського – читайте у матеріалі 24 каналу

      Які результати виборів-2019? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. 

       

      обіцянки Зеленського
      Обіцянки Володимира Зеленського

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Ігор Коломойський Новини політики Юлія Тимошенко - новини Відродження УКРОП Яценко Антон Володимирович Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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