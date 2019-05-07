Коломойський пояснив, чому немає конкретних рішень від Зеленського

Ігор Коломойський вважає, що обрання президентом Володимира Зеленського – це можливо експеримент, але ситуація в Україні така, що гірше нікуди.

Таку думку олігарх висловив в інтерв'ю програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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"Ми перебуваємо на дні. Ви живете в Києві й ви цього не відчуваєте. А з Ізраїлю видно всю картину. Вся панорама, а з Києва не видно. Мені, наприклад, все зрозуміло. Ми маємо 116 мільярдів ВВП на душу населення припадає 2700 доларів в рік, тобто 230-240 доларів на людину. А в Польщі – 630 мільярдів на те ж саме населення", – пояснив мільярдер.

На запитання журналіста: "В нового президента є якесь уявлення, як зробити це як у Польщі, а не як у Венесуелі?". Коломойський відповів: "Ви не розказуйте про Венесуелу. Ми ж розуміємо, хто це все влаштував, як там все відбувається".

Він вважає, що сьогодні по-іншому, ніж сказати щось популістичне, не можна.

З чого ви взяли, що у нього (Зеленського, – 24 канал) немає плану дій? Якщо ви хочете конкретики, то зразу виникнуть запитання – як і де ви це будете реалізовувати. На ці запитання є відповіді, але просто треба розуміти, яку дорогу ти вибираєш,

– заявив мільярдер.

За його словами, зараз МВФ робить з багатої країни бідну: "Так він робив зі всіма країнами, в яких був. Довів до ручки".

За його словами, якщо Зеленський не буде брати від нього трубки після інавгурації, то він більше не подзвонить до нього і наслідків від цього ніяких не буде. Він наголосив: "Ви зрозумійте, коли звичайна людина Зеленський і людина Зеленський, яка стала президентом – це різні позиції, погляди, тобто місце посади визначає погляди людини".

Зараз на нього всюди тиск – адвокат Коломойського, охорона Коломойського, машина Коломойського, тобто всюди Коломойський. То можливо йому треба взяти паузу і сказати, що немає ніякого Коломойського. Ви ж розумієте, що це все придумана історія?,

– додав олігарх.



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