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      Коломойский объяснил, почему нет конкретных решений от Зеленского

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      Коломойский объяснил, почему нет конкретных решений от Зеленского
      / Фото из открытых источников

      Игорь Коломойский считает, что избрание Владимира Зеленского – это возможно эксперимент, но ситуация в Украине такова, что хуже некуда.

      Такое мнение олигарх высказал в интервью программе "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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      "Мы находимся на дне. Вы живете в Киеве и вы этого не чувствуете. А из Израиля видно всю картину. Вся панорама, а из Киева не видно. Мне, например, все понятно. Мы имеем 116 миллиардов ВВП на душу населения приходится 2700 долларов в год, то есть 230-240 долларов на человека. А в Польше – 630 миллиардов на то же население", – пояснил миллиардер.

      На вопрос журналиста: "У нового президента есть некое представление, как сделать это как в Польше, а не как в Венесуэле?". Коломойский ответил: "Вы не рассказывайте про Венесуэлу. Мы же понимаем, кто это все устроил, как там все происходит".

      Он считает, что сегодня по-другому, чем сказать что-то популистское, нельзя.

      С чего вы взяли, что у него (Зеленского, – 24 канал) нет плана действий? Если вы хотите конкретики, то сразу возникнут вопросы – как и где вы это будете реализовывать. На эти вопросы есть ответы, но просто надо понимать, какую дорогу ты выбираешь,
      – заявил миллиардер.

      По его словам, сейчас МВФ делает из богатой страны бедную: "Так он делал со всеми странами, в которых был. Довел до ручки".

      По его словам, если Зеленский не будет брать трубку на его звонки после инаугурации, то он больше не позвонит ему и последствий от этого никаких не будет. Он подчеркнул: "Вы поймите, когда обычный человек Зеленский и человек Зеленский, который стал президентом – это разные позиции, взгляды, то есть место должности определяет взгляды человека".

      Сейчас на него везде давление – адвокат Коломойского, охрана Коломойского, машина Коломойского, то есть повсюду Коломойский. Возможно ему надо взять паузу и сказать, что нет никакого Коломойского. Вы же понимаете, что это все придуманная история?,
      – добавил олигарх.

       

      обіцянки Зеленського
      Обещания Владимира Зеленского

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Игорь Коломойский Квартал 95 Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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