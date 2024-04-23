В результате атаки на Одессу разрушен ряд гражданских объектов и ранены почти с десяток людей, среди которых – дети.
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Опять пострадали гражданские
Патрульная полиция поделилась видео, на котором зафиксированы первые минуты после "прилетов". Как рассказали в ведомстве, патрульные одними из первых прибыли на места попаданий и начали эвакуировать граждан.
Так, полицейские спасли мужчину, который был заблокирован в одной из квартир. Из-под завалов спасали также и пса. Испуганное животное передали хозяевам.
Кроме того, патрульные домчали в больницу маму с 5-месячным сыном. Они получили повреждения в результате падения стекла.
Спасение одесситов после атаки дронов: видео Патрульной полиции
"Шахеды" атаковали Одессу
В ночь на 23 апреля несколько беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Поврежден двухэтажный жилой дом, торговые объекты и автомобили. Выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.
Ранения получили 9 местных жителей, среди них – четверо детей: мальчик и девочка 5 и 9 месяцев, двое мальчиков 9 и 12 лет. Дети и трое взрослых с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Еще двое взрослых отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.
Ночной удар по Украине: что известно
- Всего этой ночью россияне запустили из Крыма 16 "Шахедов" и две баллистические ракеты "Искандер-М" с территории Белгородской области.
- Силы ПВО сбили 15 дронов в ходе боевой работы в небе над Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.
- Обломки дрона повредили торговую инфраструктуру на Очаковщине. Пострадал один человек.
- На Киевщине сбили все дроны, которыми враг пытался атаковать. Военные в течение 3 часов отражали вражескую атаку.