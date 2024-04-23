Внаслідок атаки на Одесу зруйновано низку цивільних об'єктів та поранено майже з десяток людей, серед яких – діти.
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Знову постраждали цивільні
Патрульна поліція поділилася відео, на якому зафіксовані перші хвилини після "прильотів". Як розповіли у відомстві, патрульні одними із перших прибули на місця влучань і почали евакуйовувати громадян.
Так, поліцейські врятували чоловіка, який був заблокований в одній із квартир. З-під завалів рятували також і пса. Перелякану тваринку передали господарям.
Крім того, патрульні домчали до лікарні маму з 5-місячним сином. Вони отримали пошкодження внаслідок падіння скла.
Порятунок одеситів після атаки дронів: відео Патрульної поліції
"Шахеди" атакували Одесу
У ніч проти 23 квітня кілька безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини.
Пошкоджено двоповерховий житловий будинок, торгівельні об’єкти та автомобілі. Вибито шибки у житлових будинках та будівлях, прилеглих до місць падіння уламків.
Поранень зазнали 9 місцевих жителів, серед них – четверо дітей: хлопчик та дівчинка 5 та 9 місяців, двоє хлопчиків 9 та 12 років. Дітей та трьох дорослих із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні. Ще двоє дорослих відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці.
Нічний удар по Україні: що відомо
- Загалом цієї ночі росіяни запустили з Криму 16 "Шахедів" та дві балістичні ракети "Іскандер-М" з території Бєлгородської області.
- Сили ППО збили 15 дронів у ході бойової роботи у небі над Миколаївською, Одеською, Київською та Черкаською областях.
- Уламки дрону пошкодили торговельну інфраструктуру на Очаківщині. Постраждав один чоловік.
- На Київщині збили усі дрони, якими ворог намагався атакувати. Військові протягом 3 годин відбивали ворожу атаку.