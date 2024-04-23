Мовиться, зокрема, й про ракети типу Х-59, а також Х-69. Про це в етері телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.
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Росія часто використовує ракети Х-59 і Х-69
Євлаш зазначив, що ворог дійсно використовує багато КАБів для ударів по Україні. Але з останньої атаки можна побачити, що було найбільше використання за один раз керованих авіаційних ракет типу Х-59/Х-69.
Це одна з найбільш одноразових застосувань такого типу ракет, і Х-69, як показували дослідження нашого Київського науково-дослідницького експериментального центру, це ракети, які містять всередині деталі й компоненти, які були продуковані у 2023 чи 2024 подекуди роках,
– пояснив речник.
Крім того, він також зазначив, що також видно й виготовлення КАБів, досить інтенсивне застосування ракет. За словами майора, це пов'язано з тим, що Росія намагатиметься інтенсифікувати атаки різними методами, поки наша держава не отримає допомогу від партнерів.
"Як і сьогодні за допомогою дронів ми бачили дещо нову тактику. Ворог намагався по різних напрямках направляти то 1, то 2 дрони з різною періодикою аби максимально зробити незручну боротьбу з ними і протистояння їм", – зазначив Євлаш.
Майор також зазначив, що окупанти намагалися під час цієї атаки також розвідувати наші місця розташування мобільних вогневих груп і систем ППО.
Росія спрямувала дві ракети на Полтаву
- У Полтаві 23 квітня близько 15:04 пролунали сильні звуки вибухів. Це сталося через 24 хвилини після оголошення повітряної тривоги по всій Полтавській області.
- Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух двох ракет в напрямку міста. Раніше у ПС повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на сході та північному сході.
- Відбій у Полтавській області оголосили о 15:15. У Полтавській ОВА вже після закінчення тривоги зазначили, що, за попередніми даними, в області було без жертв і постраждалих.