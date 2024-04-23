Говорится, в частности, и о ракетах типа Х-59, а также Х-69. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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Россия часто использует ракеты Х-59 и Х-69

Евлаш отметил, что враг действительно использует много КАБов для ударов по Украине. Но судя по последней атаке, можно увидеть, что было самое большое использование за один раз управляемых авиационных ракет типа Х-59/Х-69.

Это одно из самых одноразовых применений такого типа ракет, и Х-69, как показывали исследования нашего Киевского научно-исследовательского экспериментального центра, это ракеты, которые содержат внутри детали и компоненты, произведенные в 2023-м или даже в 2024 году,

– пояснил спикер.

Кроме того, он отметил, что также заметно и изготовление КАБов, а также достаточно интенсивное применение ракет. По словам майора, это связано с тем, что Россия будет пытаться интенсифицировать атаки различными методами, пока наше государство не получит помощь от партнеров.

"Как и сегодня с дронами, мы видели новую тактику. Враг пытался по разным направлениям наводить то 1, то 2 дрона с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобную борьбу с ними и противостояние им", – отметил Евлаш.

Майор также отметил, что оккупанты пытались во время этой атаки разведывать наши места расположения мобильных огневых групп и систем ПВО.

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