О взрывах сообщили корреспонденты Суспильного о 15:04. На момент атаки в городе и области объявлена воздушная тревога, которую объявили ориентировочно в 14:40.

Смотрите также Россия снова атаковала Харьков: один из прилетов был в частный сектор

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении двух ракет в направлении города.

"Ракета на Сумщине! Курсом на Полтавщину, – говорится в сообщении.

"Еще ракета в том же направлении", – добавили в командовании.

Заметьте. Тревога объявлена в восточных и некоторых южных областях Украины. Отбой в Полтавской области объявили в 15:15.

В ВС сообщали об активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.

"Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей остается!" – говорилось в сообщении.

Что известно о последствиях атаки

Начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил, что российские войска совершили атаку на Полтавскую область.

"Враг атаковал Полтавскую область. Звук взрыва слышали в пределах Полтавской общины. По предварительной информации, без жертв и пострадавших", – сообщил Пронин.

Враг атакует