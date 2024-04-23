Внаслідок атаки ударних БпЛА постраждав житловий сектор міста. Відомо про щонайменше 9 поранених, 4 з них – діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року.

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Завдано руйнувань житловому сектору

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих, внаслідок російської атаки, збільшилася.

За уточненими даними, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі, постраждали 9 людей, 4 з них - діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року,

– повідомив він.

За його словами, троє дорослих були госпіталізовані до медзакладів міста, вони знаходяться в стані середнього ступеня важкості. Ще двоє людей відмовилися від госпіталізації та отримали всю необхідну допомогу на місці.

"Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", – додав він.

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