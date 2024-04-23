Внаслідок атаки ударних БпЛА постраждав житловий сектор міста. Відомо про щонайменше 9 поранених, 4 з них – діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року.
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Завдано руйнувань житловому сектору
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість постраждалих, внаслідок російської атаки, збільшилася.
За уточненими даними, внаслідок нічної дронової атаки росіян по Одесі, постраждали 9 людей, 4 з них - діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року,
– повідомив він.
За його словами, троє дорослих були госпіталізовані до медзакладів міста, вони знаходяться в стані середнього ступеня важкості. Ще двоє людей відмовилися від госпіталізації та отримали всю необхідну допомогу на місці.
"Четверо дітей також у стані середнього ступеня важкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу", – додав він.
Атака "Шахедів" 23 квітня: що відомо
- У Повітряних силах повідомили, що вночі російські війська випустили по Україні 16 ударних дронів типу "Шахед". Сили та засоби протиповітряної оборони України збили 15 ударних безпілотників.
- Бойова робота велася у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. Відбивали атаку зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Також до відбиття залучали засоби радіоелектронної боротьби.
- Також відомо, що окупанти запускали 2 балістичні ракети "Іскандер-М" із Бєлгородської області Росії.