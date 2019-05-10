Порошенко наградил главу СБУ Грицака званием Героя Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко своим указом присвоил главе Службы безопасности Василию Грицаку звание Героя Украины.

В указе №208/2019, который гарант подписал 9 мая, отмечается, что высокую награду Грицак получил "за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Вместе со званием Героя Украины Василию Грицаку вручили орден "Золотая Звезда".

В СМИ распространяется информация, что глава СБУ собирается уйти в отставку. Однако в спецслужбе сообщение назвали фейком, организованным Россией. Глава СБУ считает, что появление подобной информации направлено ​​на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране, и с иронией прокомментировал фейк о своем увольнении.

С пониманием отношусь к нетерпению своих российских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все российские фейки и слухи,

– подчеркнул он.