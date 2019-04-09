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      Грицак прокомментировал фейк об увольнении из СБУ: Понимаю нетерпение своих российских визави

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      Василий Грицак
      Василий Грицак / фото из открытых источников

      В Службе безопасности Украины прокомментировали информацию о планах главы ведомства уйти в отставку. Такие информационные сообщения в спецслужбе назвали фейками, организованными Россией.

      Глава СБУ считает, что появление подобной информации направлено на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.

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      Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая активно распространяется, в том числе подконтрольными РФ информационными ресурсами, об инициировании Главой СБУ Грицаком В.С. увольнении с занимаемой должности по собственному желанию,
      – говорится в официальном сообщении.

      В свою очередь, сам Грицак с иронией прокомментировал фейк о своем увольнении.

      С пониманием отношусь к нетерпение своих российских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все российские фейки и слухи,
      – подчеркнул он.

      Отметим, что фейк о вероятной отставке Грицака распространил на своей Facebook-странице Ростислав Демчук. Этого мужчину находим в базе "Миротворца". О нем говорится: "Это – антиукраинский пропагандист, который распространяет недостоверную информацию и является автором фейковых новостей, направленных на деморализацию украинского общества".


      Информация о провокаторе, который распространил фейк об отставке Грицака, на сайте "Миротворец"

      Вот что распространил Демчук на своей Facebook-странице:

      "По слухам, причина отставки Василия Грицака – Петр Порошенко. Он сейчас ставит перед Василием Грицаком и СБУ какие-то "нездоровые" задачи, которые заведомо невозможно выполнить. Поэтому Василий Грицак решил опередить ход событий и уходит сам".

      Этот фейк распространили ряд пропагандистских и пророссийских СМИ в сети.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Российская пропаганда СБУ Миротворец Василий Грицак
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